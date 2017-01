Weniger böse Überraschungen für Mietwagen-Kunden

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Fünf große Mietwagen-Unternehmen versprechen ihren Kunden klarere Preisangaben und Geschäftsbedingungen.



Avis, Europcar, Enterprise, Hertz und Sixt haben entsprechende Zusagen gemacht, wie die Brüsseler EU-Kommission am Donnerstag mitteilte. Sie hatte gemeinsam mit nationalen Verbraucherschützern und der britischen Wettbewerbsbehörde mit den Firmen verhandelt nachdem sich Verbraucher beschwert hatten.

Demnach müssen im Buchungspreis künftig alle unvermeidbaren Kosten enthalten sein - also zum Beispiel für Winterreifen, wenn diese in nationalem Recht vorgesehen sind. Zudem muss es gut verständliche Angaben zu wichtigen Eckdaten geben, etwa zu im Tarif enthaltenen Kilometern, Regelungen zum Tanken, Stornierungen oder Kaution. Es muss auch deutlich werden, welchen Mehrwert Zusatzversicherungen gegenüber Standardleistungen bieten. Wenn der Anbieter Kosten für Schäden abrechnen will, muss er diese belegen, bevor er Geld abbucht. Kunden müssen Gelegenheit bekommen, Widerspruch einzulegen./hrz/DP/stw