Welthungerhilfe: Marshallplan mit Afrika geht in die richtige Richtung

Bonn (ots) - Die Welthungerhilfe begrüßt grundsätzlich viele derAussagen des neuen Plans, mit dem Bundesminister Müller diePartnerschaft von Europa mit Afrika erneuern möchte. "Wir begrüßenaußerordentlich, dass in dem Papier endlich Herausforderungen wiefehlende politische Teilhabe, Steuerflucht aber auchHandelshindernisse, die durch Europa erzeugt werden, offenbeschrieben werden. Viele dieser Umstände erleben wir täglich inunserer Arbeit. Das Papier ist geprägt von einem ehrlichen Willen zurZusammenarbeit. Die brauchen wir, denn die Mehrzahl der Länder miteiner ernsten Hungersituation liegen in Afrika südlich der Sahara",sagt Bärbel Dieckmann, Präsidentin der Welthungerhilfe.Es ist richtig, dass die Chancen der Wirtschaftsförderung instabilen Staaten gut sind. Darüber hinaus sind aber viele Ländergeprägt durch kriegerische Auseinandersetzungen und politischeInstabilität. "Die Welthungerhilfe arbeitet in vielen Ländern, wo wirwissen, das Wirtschaftsförderung allein nicht zur Überwindung vonHunger und Ungleichheit ausreicht. Ohne den gleichzeitigen Aufbau vonsozialen Sicherungssystemen wird die wirtschaftliche EntwicklungAfrikas gerade für arme Menschen ins Leere laufen. Dazu gehört auch,dass Arbeitsplätze im ländlichen Raum geschaffen werden, wo diemeisten Hungernden leben und die Perspektivlosigkeit der jungenMenschen sehr hoch ist. Besonders vermissen wir Aussagen, wie dieBundesregierung mit den sogenannten failed states umgehen will. EineAusgrenzung dieser Länder würde sie weiter destabilisieren und gingezu Lasten der Ärmsten. Gerade sie brauchen weiterhin eine stabilefinanzielle Unterstützung", betont Dieckmann.Die Welthungerhilfe wird sich intensiv an der Diskussionbeteiligen, wie sich diese Ideen in einen konkreten Handlungsrahmenumsetzen lassen.Weitere Informationen unter:www.welthungerhilfe.de/pm-marshallplan und www.welthungerhilfe.de