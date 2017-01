Wechsel in der Führungsspitze / Gunnar Volkers wird neuer Geschäftsführer der North Channel Bank / Vorgänger Bellmann und Jablonka wechseln in die Holding (FOTO)

Mainz (ots) -Gunnar Volkers löst Volker Bellmann und Uwe Jablonka zum 01.Januar 2017 als Geschäftsführer ab. Nachdem seine Vorgänger die NorthChannel Bank in den letzten sieben Jahren erfolgreich aufgebauthaben, übernimmt Gunnar Volkers vorerst allein die Geschäftsführung.Bellmann und Jablonka wechseln auf Wunsch der Gesellschafter in dieHolding und übernehmen künftig Mandatsfunktionen in anderenUnternehmen der international ausgerichteten Firmengruppe.Gunnar Volkers war die letzten neuneinhalb Jahre als GeneralManager der Nordea Bank in Deutschland erfolgreich tätig und hat dasInstitut unter anderem zu einem der führenden Anbieter vonClearingdienstleistungen in Europa entwickelt. Er hatte dieGesamtverantwortung für das Firmenkundengeschäft, Kundenbetreuung undService, Cash-Management, Zahlungsverkehr & Clearing, IT & ElectronicBanking, Risk & Compliance, Financial Control und HR & ManagementSupport.Herr Volkers war bereits seit 1991 in unterschiedlichenFührung-Positionen für die Nordea Bank, der führendenFinanzdienstleistungsgruppe in Nordeuropa und dem Baltikum, tätig.Von 1997 bis 2007 war er als Head of Corporate Banking verantwortlichfür den Ausbau des Geschäftes mit den nordischen Tochterunternehmenund deutschen Großunternehmen. Von 1994 bis 1997 hielt er inFrankfurt die Position als Senior Relationship Manager undstellvertretender Leiter Corporate Banking inne mit dem Ziel derNeukundengewinnung deutscher und nordischer Großkunden sowieMultinationals. Zudem war er von 1991 bis 1994 als Leiter derKreditabteilung für den Aufbau dieses Bereichs in der neu gegründetenNiederlassung in Deutschland verantwortlich. Gunnar Volkers begannseine berufliche Laufbahn bei der Den Danske Bank als RelationshipManager mit dem Fokus auf deutsche Unternehmen, die in Dänemark tätigsind.Die North Channel Bank GmbH & Co. KG wurde im Jahr 1924 alsPrivatbank Bankhaus Oswald Kruber mit Sitz in Berlin gegründet. 2009hat eine nordamerikanische Investorengruppe mit Erfahrungen imZweitmarkt für US-Lebensversicherungen das Bankhaus erworben und inNorth Channel Bank umbenannt. In den folgenden Jahren entwickeltesich die Bank zu einem der führenden Institute bei der Finanzierungvon US-Lebensversicherungen. Mit der Übernahme derTochtergesellschaft NorthStar Life Services, LLC 2013 erhielt dieBank unmittelbaren Zugriff und Einfluss auf einen zuverlässigen,erfahrenen und renommierten Servicer. Heute bietet die Bank neben derFinanzierung von US Lebensversicherungen auch individuelle Leistungenim Wertpapiergeschäft und dem Bereich Structured Finance an.Pressekontakt:PR.iO Public RelationsInga Oldewurteloldewurtel@prio-pr.de0176 / 62261897Original-Content von: North Channel Bank GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell