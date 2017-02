Mainz (ots) -Seit frühester Kindheit ist der Geologe Dr. Martin Pepperfasziniert von der Erzählung des griechischen Philosophen Platon,nach der Atlantis durch eine Naturkatastrophe im Meer versunken seinsoll. In der "Terra X"-Dokumentation "Atlantis - Auf der Jagd nachdem Mythos", die am Sonntag, 12. Februar 2017, 19.30 Uhr, im ZDF zusehen ist, will Pepper die Hinweise aus dieser Erzählung nutzen, umAtlantis zu finden und zu beweisen, dass dahinter mehr steckt alsPlatons Fantasie.Peppers Suche führt ihn zuerst auf die griechische Insel Santorin.Dort ereignete sich vor zirka 3600 Jahren eine Naturkatastrophe: DerVulkan, der die Insel bildete, brach aus; der Ausbruch ging als"minoische Eruption" in die Geschichte ein. Auf Santorin versucht eininternationales Team mit Bodensonar und Unterwasserrobotern Beweisedafür zu finden, dass Santorin und Atlantis identisch sind. Miteindrucksvollen Bildern arbeitet die "Terra X"-Dokumentation diearchäologische Thematik zeitgemäß auf. Eine für den Zuschauernacherlebbare Spurensuche macht die Jagd nach dem Mythos Atlantis zueinem kriminalistischen Abenteuer.http://terra-x.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFterraXAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell