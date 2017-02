Wärmemarkt: Diskussion um Energiemix der Zukunft (FOTO)

Hamburg (ots) -Ein relevanter Beitrag des Gebäudesektors für den Klimaschutz istnur realistisch, wenn die dafür notwendigen Maßnahmen für dieMenschen bezahlbar sind. Deswegen ist ein technologieoffenerWettbewerb um die besten und günstigsten Lösungen unverzichtbar. DerVerein Zukunft Erdgas präsentiert im Rahmen dieser Debatte jetzt einefragwürdige Modellrechnung."Die jüngst veröffentlichte Broschüre 'Wärmemarkt 2050' geht davonaus, dass Heizöl aus der Wärmeversorgung ausscheidet - aber nur, weildie zugrunde gelegten Simulationen ausdrücklich die Möglichkeit außerAcht lassen, dass flüssige Brennstoffe einen Wandel zu einemregenerativeren Energieträger durchlaufen werden", erklärt AdrianWillig, Geschäftsführer des Instituts für Wärme und Oeltechnik (IWO).Die Autoren schreiben zwar selbst, dass regenerativeres Heizöl auchkünftig seine Stellung im Wärmemarkt behalten könnte, klammern dieseOption in ihren Rechenmodellen allerdings bewusst aus. "Diese Methodenimmt das Ergebnis bereits vorweg", so Willig. Die Aussagekraft derBroschüre sei diesbezüglich entsprechend gering."Öl-Brennwerttechnik bietet schon heute ein Höchstmaß an Effizienzund ist idealer Partner für erneuerbare Energien. Bereits mehr alsdie Hälfte aller Ölheizer in Deutschland setzt bereits zusätzlich auferneuerbare Heizenergien wie Holz oder Solarthermie", berichtetWillig. "Künftig könnten solche Hybrid-Heizsysteme dank Power-to-Heatauch überschüssigen Ökostrom in die Wärmeversorgung einbinden.Langfristig eröffnen Öl-Brennwertheizungen durch die Nutzungsynthetischer Brennstoffe eine treibhausgasreduzierte oder sogarklimaneutrale Perspektive." Daher, so Willig, werden flüssigeEnergieträger auch im Energiemix des Jahres 2050 eine wichtige Rollespielen.Pressekontakt:Institut für Wärme und Oeltechnik e. V. (IWO)Rainer Diederichs (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)Süderstraße 73 a, 20097 HamburgTel +49 40 23 51 13-884Fax +49 40 23 51 13-29presse@iwo.de; www.zukunftsheizen.de/presseOriginal-Content von: IWO Institut f?r W?rme und Oeltechnik, übermittelt durch news aktuell