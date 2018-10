WP: Sigmar Gabriel gegen Ausstieg der SPD aus großer Koalition

Hagen (ots) - Der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hatsich gegen den Ausstieg seiner Partei aus der großen Koalitionausgesprochen. "Wenn die SPD jetzt kopflos wegrennt, dann verliertsie gewiss mehr an Respekt als sie gewinnt. Das Land in eineRegierungskrise zu stürzen, würde der SPD bestimmt nicht gut tun",sagte Gabriel der WESTFALENPOST (Dienstagausgabe).Die Partei müsse die inhaltliche Konfrontation suchen, erklärteder ehemalige Bundesaußenminister. "Gewinnt die SPD dabei in derBundesregierung Gutes für die Menschen in Deutschland, gibt es keinenGrund auszuscheiden. Blockiert die CDU/CSU zu viel, muss man gehen -aber aus inhaltlichen Gründen und nicht aus Angst vor Umfragen undLandtagswahlergebnissen."Gabriel sprach sich gegen einen Mitgliederentscheid über dieZukunft der GroKo aus: "Mitgliederentscheide sind dafür da, eineStrategie, einen Plan, der in der Parteiführung entwickelt wurde, zurAbstimmung zu stellen. Mitgliederentscheide sind nicht dazu da, dieVerantwortung auf die Mitglieder abzuschieben, wenn man selbst keinenPlan hat. Nach dem Motto: Wir wissen nicht weiter, sagt Ihr mal wo eslang geht."Einen Rücktritt der SPD-Parteispitze lehnte Gabriel gegenüber derWESTFALENPOST ab: "Die Probleme der SPD haben weit tiefere Ursachenals personelle", sagte er. Die Verluste der Volksparteien werteteGabriel als "Aufstand der Bürger gegen die Bundesregierung".Pressekontakt:WestfalenpostZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519politik@westfalenpost.deOriginal-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell