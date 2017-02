WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. Februar 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 15. Februar:

^ ----------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Maschinenaufträge 12/16 06:30 NL: Verbraucherpreise 01/17 06:45 CH: Zurich Insurance Group Jahreszahlen 06:45 F: Societe Generale Jahreszahlen 07:00 N: Norsk Hydro Q4-Zahlen 07:00 D: Commerzbank Jahreszahlen (10.30 h Pk) 07:00 N: Aker Solutions Q4-Zahlen 07:00 D: Thyssenkrupp Q1-Zahlen (9.00 h Call) 07:30 A: Voestalpine 9Monatszahlen 07:30 F: Pernod Ricard Halbjahreszahlen 07:30 D: Heidelberger Druckmaschinen Q3-Zahlen 07:45 CH: Seco: Arbeitsmarktdaten 01/17 08:00 D: Handels- und Leistungsbilanz 12/16 08:00 F: Total Jahreszahlen 08:00 D: Deutsche Beteiligungs AG Q1-Zahlen 08:00 GB: Thomas Cook Q1-Zahlen und HV 08:00 F: Faurecia Jahreszahlen 08:00 D: Puma Jahreszahlen 09:00 D: Air Berlin Verkehrszahlen 01/17 12:55 USA: Coca-Cola Q4-Zahlen 13:00 USA: Twitter Q4-Zahlen 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 01/17 14:00 D: Kellogg Q4-Zahlen 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:10 USA: Rede von Fed's Bullard in St.



Louis 18:00 F: L'Oreal Jahreszahlen 19:10 USA: Rede von Fed's Evans in Chicago 22:15 USA: News Corp Q2-Zahlen 22:20 USA: Nvidia Corp Q4-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Voestalpine Q3-Zahlen (10.00 h Call) B: Umicore Jahreszahlen D: Amadeus Fire Jahreszahlen D: SAP Capital Markets Day D: Hamborner Reit vorläufige Jahreszahlen GB: Smith & Nephew Jahreszahlen GB: Easyjet Hauptversammlung I: Buzzi Unicem vorläufige Jahreszahlen I: Enel Jahreszahlen I: Banca Montei dei Paschi di Siena Jahreszahlen I: UniCredit Q4-Zahlen N: Yara Q4-Zahlen S: Husqvarna Jahreszahlen USA: Viacom Q1-Zahlen USA: Activision Blizzard Q4-Zahlen USA: Expedia Q4-Zahlen USA: Zynga Q4-Zahlen USA: Thomson Reuters Q4-Zahlen USA: Amer Sports Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE D: Schlichtung im Tarifkonflikt von Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL wird fortgesetzt 09:00 D: BGH verkündet Urteil im Streit um angebliche Vergünstigungen für die Billigfluglinie Ryanair am Flughafen Lübeck 09:00 D: Sitzung des Panama-Untersuchungsausschusses im EU-Parlament 10:00 D: Bundesverwaltungsgericht Leipzig verkündet Entscheidung zur Elbvertiefung 11:00 D: Bilanz-Pk Villeroy & Boch, Frankfurt 11:00 D: GfK-Konsumprognose 2017 für Deutschland und Europa, Nürnberg 14:00 D: Gespräch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi 17:00 D: Pk der Europäischen Bewegung und dem Vorsitzenden des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange zum europäisch-kanadischen Handelsabkommen Ceta D: Berufungsverhandlung in einem Rechtsstreit um Markenrechte zwischen dm-Gründer Götz Werner und Alnatura-Chef Götz Rehn.

----------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Erzeugerpreise 01/17 04:00 CHN: Handelsbilanz 01/17 06:00 CH: Ems Chemie Jahreszahlen (9.00 Pk) 07:00 L: ArcelorMittal Q4-Zahlen 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 01/17 07:00 D: Carl Zeiss Meditec Q1-Zahlen 07:30 F: Renault Jahreszahlen 08:45 F: Industrieproduktion 12/16 10:00 I: Industrieproduktion 12/16 10:30 GB: Handelsbilanz 12/16 10:30 GB: Industrieproduktion 12/16 14:30 USA: Im- und Exportpreise 01/17 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/17 (1. Umfrage)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: DMG Mori AG Jahreszahlen D: Carl Zeiss Meditec Q1-Zahlen EU: Moody's Ratingergebnis Tschechien, Frankreich, Italien EU: Fitch Ratingergebnis Slowakei, Schweden F: Kering Jahreszahlen I: Banca Generali Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE D: Auftakt der Konsumgütermesse Ambiente (10.-14.2.), Frankfurt 11:00 D: Küchenmöbelhersteller Nobilia - Jahreszahlen, Verl

----------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 07:00 D: Aurubis Q1-Zahlen 07:00 LU: Stabilus Q1-Zahlen 08:00 GB: Reckitt Benckiser Jahreszahlen 14:00 PL: Verbraucherpreise 01/17

SONSTIGE TERMINE 18:00 D: Jahresempfang des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) 18:30 D: Vortrag Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret: "Die Herausforderungen der Digitalisierung für Banken und Bankenaufsicht", Frankfurt

----------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 CHN: Verbraucherpreise 01/17 02:30 CHN: Erzeugerpreise 01/17 05:30 J: Industrieproduktion 12/16 (endgültig) 05:30 J: Kapazitätsauslastung 12/16 06:30 CH: Credit Suisse Jahreszahlen 07:00 D: HeidelbergCement vorläufige Jahreszahlen 07:00 CH: Actelion Q4-Zahlen 07:00 F: Michelin Jahreszahlen 07:30 F: EdF Jahreszahlen 07:30 D: Bilfinger Jahreszahlen (11.00 h Pk) 08:00 D: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 08:00 D: Verbraucherpreise 01/17 (endgültig) 08:00 GB: Rolls-Royce Jahreszahlen 09:00 HU: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 09:00 CZ: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 09:30 NL: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 10:00 I: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 10:00 D: Osram Licht AG Hauptversammlung 10:00 PL: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 10:30 P: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 10:30 GB: Verbraucherpreise 01/17 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/17 11:00 GR: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 11:00 EU: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 11:00 EU: Industrieproduktion 12/16 13:30 USA: T-Mobile US Q4-Zahlen 14:30 USA: Erzeugerpreise 01/17 14:50 USA: Rede von Fed's Lacker an der Universität Delaware 16:00 USA: Fed-Chefin Yellen vor Bankenausschuss des Senats, Washington 19:00 USA: Rede von Fed's Kaplan in Houston 19:15 USA: Rede von Fed's Lockhart in Huntsville, Alabama

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 02/17 D: TUI Q1-Zahlen (10.00 h HV) D: Daimler Geschäftsbericht 2016 E: Enagas Jahreszahlen und Ausblick 2017-2020 NL: Randstad Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 F: EU-Parlament tagt (bis 16.02.) Das Plenum debattiert unter anderem über Berichte zur Zukunft der EU. 09:45 D: Pk Bitkom und Bundesjustizministerium zur Konferenz "Smart Home - Wie digital wollen wir wohnen?" u.a. mit Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) und Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder 10:00 D: Pk Pro Generika zu Studie "Engpässe bei lebenswichtigen Antibiotika: Gründe, Auswirkungen und Lösungsvorschläge" 10:30 D: Pk Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung zu "Sharing Economy - Wie verändern Teilen, Tauschen und Leihen unser Wirtschaften?" 10:30 GB: Internationales Institut für Strategische Studien (IISS) legt Jahresbericht "The Military Balance" vor

----------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Kuka Jahreszahlen 07:00 NL: Heineken Jahreszahlen 07:00 NL: DSM Q4-Zahlen 07:00 F: Credit Agricole Jahreszahlen 07:10 D: Norma Jahreszahlen 07:20 F: Air Liquide Jahreszahlen 07:30 NL: ABN Amro Jahreszahlen 07:30 F: Danone Jahreszahlen 07:30 D: Gerresheimer Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: MVV Energie Q1-Zahlen 09:00 E: Verbraucherpreise 01/17 09:00 EU: EZB-Ratssitzung ohne Zinsentscheid 10:00 L: Stabilus Hauptversammlung 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 01/17 11:00 EU: Handelsbilanz 12/16 12:30 USA: Pepsico Q4-Zahlen 14:00 USA: Analog Devices Q1-Zahlen 14:30 USA: Verbraucherpreise 01/17 14:30 USA: Realeinkommen 01/17 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 01/17 14:30 USA: Empire State Index 02/17 15:15 USA: Industrieproduktion 01/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 01/17 16:00 USA: Fed-Chefin Yellen vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses, Washington 16:00 USA: Lagerbestände 12/16 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 18:00 USA: Rede von Fed's Rosengren im Harvard Club, New York 18:45 USA: Rede von Fed's Harker an der La Salle Universität, Philadelphia 22:00 USA: AppliedMaterials Q1-Zahlen 22:30 USA: Cisco Systems Q2-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Elmos vorläufige Jahreszahlen D: Deutsche Börse Jahreszahlen S: Hennes & Mauritz Umsatz 01/17 NL: Akzo Nobel Jahreszahlen CH: Schindler Jahreszahlen NL: Euronext Jahreszahlen und ao HV USA: Kraft Heinz Q4-Zahlen

SOSNTIGE TERMINE 09:00 F: EU-Parlament tagt - Abstimmung über das Ceta-Handelsabkommen mit Kanada (bis 16.02.) Dazu wird der kanadische Premier Trudeau in Straßburg erwartet. 09:30 F; Frankreichs Übertragungsnetzbetreiber RTE stellt Strombilanz 2016 vor 09:30 F: Mündliche Verhandlung beim EuGH zu deutschen Regelungen zur Mehrwertsteuer-Befreiung Die EU-Kommission geht gegen Deutschland vor, weil aus ihrer Sicht bestimmte Mehrwertsteuer-Befreiungen unzulässigerweise auf Angehörige der Heilberufe beschränkt werden. 10:00 D: Jahres-Pk Hafen Hamburg 10:00 D: Pressegespräch Daimler Trucks Vorstand Wolfgang Bernhard gibt einen detaillierten Rückblick auf das Jahr 2016. 11:00 D: Jahres-Pk Ostdeutscher Sparkassenverband (OSV), Berlin 12:00 D: DIW-Chef Marcel Fratzscher "Wirtschaftlicher Ausblick in Zeiten des Populismus" im Union International Club, Frankfurt D: 22. Handelsblatt-Jahrestagung Pharma 2017, Berlin D: IBM Konferenz zum "Internet der Dinge" - (bis 16.02.), München Bei dem Kongress geht es um die Steuerung von Maschinen und Geräten über Internet B: Nato-Verteidigungsministertreffen (bis 16.02.) Es ist das erste große Bündnistreffen nach dem Regierungswechsel in den USA. Thema dürften u.a. die Umsetzung der Aufrüstungsbeschlüsse des Nato-Gipfels für das östliche Bündnisgebiet sowie der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sein. USA: US-Präsident Donald Trump empfängt Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu

-----------------------------------------------------------------------------

