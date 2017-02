WAZ: Leipzigs Warnung unterschätzt - Kommentar von Tobias Blasius zur Gewalt in Dortmund

Essen (ots) - Mehr Einsatzkräfte bei Fußballspielen seien keineLösung, hat NRW-Innenminister Jäger am Mittwoch noch einmal betont.Man könne nicht neben jeden Fan einen Polizisten stellen. Allesrichtig. Die millionenschweren Bundesliga-Klubs müssen ihr Hausrechtentschlossener durchsetzen, die Selbstreinigungskräfte der Fanszeneendlich aktiviert werden.Doch was nützen solche Appelle, wenn Frauen und Kindern auf demWeg zum Stadion Steine an den Kopf geworfen werden? Im öffentlichenRaum ist der Staat für die Sicherheit zuständig, und der Brandbriefaus Leipzig an das Innenministerium lässt befürchten, dass die Wutdes Mobs auf die Red-Bull-Neureichen nicht richtig eingeschätztwurde. Zudem können die Polizei-Einsatzleiter nur die Kräfteverplanen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden.Es ist ein offenes Geheimnis, dass die permanent geforderteBereitschaftspolizei in NRW längst nicht mehr leisten kann, was siealles bekämpfen soll: Terror, Silvesterübergriffe, No-Go-Areas,Hooligans. Nach der Randale von Dortmund gehören alle Fragen derinneren Sicherheit auf den Tisch. Mal wieder.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell