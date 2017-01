WAZ: Denken wir mal über Heimat nach - Kommentar von Thomas Mader zu Schreibprojekten

Essen (ots) - Heimat, was ist das eigentlich? Gleich zweiGeschichtsprojekte rufen nun die Revierbürger dazu auf, ihreErinnerungen an Bergbau und Currywurst, an Halden und Fußballstadienfestzuhalten. Sie wollen uns zu Geschichtenschreibern machen überHeimat. Und das in einer Zeit, in der unser Leben so stark von fernenEreignissen beeinflusst wird. In der das Effizienzstreben alles aus-und verlagert an fremde Orte und auf höhere Ebenen: den Bauern undden Briefkasten, den Politiker und den Chef des Chefs des Chefs.Heimat, damit wird auch Wahlkampf gemacht. Für die einen ist siebedroht, für die anderen ein Ideal, viele fühlen sich auch ganz wohl,wo sie leben. Aber reden wir nicht aneinander vorbei? Heimat istnicht für jeden ein Ort. Oder eine Nation. Sie kann das Freundenetzsein, der Fußballverein, ja, Facebook. Heimat kann in derVergangenheit liegen oder in sozialen Rollen. In jedem Fall müssenHeimatgefühle sich entwickeln. Vielleicht können wir uns also daraufeinigen - frei nach "Der kleine Prinz": Die Zeit, die du für deineHeimat verloren hast, sie macht deine Heimat so wichtig. Dann ahnenwir, was unsere Heimat am meisten bedroht: Dass uns die Zeit fehlt.Einfach zu sein. Zufälle zu erleben. Fürs Miteinander.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell