Vorsicht Fettnäpfchen! - Die Dos & Don'ts zum Valentinstag mit den RTL II You Selfie-Soap Stars (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Wenn es wieder Frühstückseier oder Pizza in Herzform gibt, dieFußböden voller Rosenblätter liegen und massenweise Grußkarten undrote Rosen verteilt werden, dann ist es soweit: Der Tag derVerliebten - der Valentinstag (14.02.) - ist da. Eigentlich ist es jaganz nett, wenn sich der heimliche Verehrer zu erkennen gibt oder dersonst eher unromantische Partner zum Gentleman mutiert. Da sindallerdings die Fettnäpfchen auch nicht weit. Auch die RTL II YouSelfie-Soap-WG- Bewohner haben da so ihre Erfahrung gemacht. Wasrichtig cool kommt und was voll in die Hose geht, weiß Oliver Heinze.Sprecher: Valentinstag - der Tag der Verliebten: Für Pärchen istder ja ganz nett, aber auch Singles wie Ruben aus der BERLYN-WGmachen es sich schön.O-Ton 1 (Ruben / BERLYN-WG, 0:07 Min.): "Ich werde dieses Jahr denValentinstag wahrscheinlich alleine verbringen mit einem HaufenSchokolade und Bridget Jones."Sprecher: Wem das zu ruhig ist, der macht's einfach wie Luisa ausder MJUNIK-WG. Denn die hat...O-Ton 2 (Luisa / MJUNIK-WG, 0:07 Min.): "...tatsächlich schon einDate - und zwar mit meinen besten zwei Freundinnen - und wir werdenuns ganz klassisch den zweiten Teil von 'Fifty Shades of Grey'anschauen."Sprecher: Für die meisten gehört neben einem Date auch ein kleinesGeschenk zum Valentinstag. Von so manchen Sachen sollte man aberlieber die Finger lassen.O-Ton 3 (Ruben / BERLYN-WG, 0:05 Min.): "Wie so ein komischer Bärmit so einem Herzen, wo drin steht 'Ich liebe dich' - das geht garnicht."Sprecher: Und noch ein absolutes No-Go ist,...O-Ton 4 (Lina / MJUNIK-WG, 0:08 Min.): "...wenn man an dem Tag zuviel romantisches Gedöns von sich gibt und zu viele Geschenke, dannist das einfach für mich 'too much'."Sprecher: So Lina aus der MJUNIK-WG. Und ehrlich gesagt, sindGeschenke doch eigentlich völlig überflüssig. Wichtiger ist:O-Ton 5 (Ivana / BERLYN-WG, 0:04 Min.): "Dass man einfach Zeitmiteinander verbringen muss. Zeit ist das Kostbarste, was man einemMenschen schenken kann."Sprecher: Sagt Ivana von der BERLYN-WG und ihr Mitbewohner Rubenfindet sowieso:O-Ton 6 (Ruben / BERLYN-WG, 0:07 Min.): "Ein perfekterValentinstag sollte sein, wie jeder andere Tag in einer Beziehung:Voller Liebe und Zuneigung, aber auch Ehrlichkeit - und das war's."Abmoderationsvorschlag:Wer sehen möchte, wie die jungen Trendsetter der "MJUNIK","dailyCGN" und "BERLYN"-WGs ihren Valentinstag feiern und was siesonst so erleben: Die Selfie-Soaps laufen täglich ab 20:15 Uhr(MJUNIK: 20:15 Uhr / dailyCGN: 21:15 Uhr /BERLYN: 22:15 Uhr)nacheinander beim digitalen Sender RTL II YOU. Den Sender gibt's alsApp, via Amazon Fire TV und im Web. Mehr Infos zu den WG-Bewohnerngibt's auch auf der Facebook-Seite von RTL II YOU und bei rtl2you.de.