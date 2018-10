Von der Prager Quadriennale zur Stage|Set|Scenery in Berlin

Berlin (ots) -- Neue Kooperation bietet umfassende Information rund um dieThemen Szenografie und Bühnentechnik- Prager Quadriennale findet vom 6. bis 16. Juni 2019 statt- Stage|Set|Scenery mit breitem Programm für internationalesPublikumDie Prager Quadriennale (Quadrennial of Performance Design andSpace) und die Stage|Set|Scenery in Berlin werden im kommenden Jahrerstmalig kooperieren: Besucher der Prager Quadriennale erhalten dieMöglichkeit, im Anschluss in Berlin die internationale Fachmesse undKongress für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik zu besuchen.Wesko Rohde, DTHG-Vorstandsvorsitzender: "Die Kooperation dieser zweitraditionsreichen Veranstaltungen stehen für Europa, dieEnsemblekunst Theater und für die Vielfalt kreativen Schaffens aufund hinter der Bühne."Die Prager Quadriennale gilt als die weltweit wichtigste Plattformfür Szenografie. Seit ihrer Gründung 1967 widmet sie sich alle vierJahre dem Thema der Szenografie als Feld des Zusammenwirkensverschiedener Disziplinen, wie der performativen und visuellen Künsteoder auch der Architektur. Kernstück der Quadriennale ist die SektionLänder und Regionen. Die bunte Ausstellung bietet Künstlerinnen undKünstlern aus über 60 Ländern Gelegenheit, neue Formen derSzenografie zu präsentieren. Die vierzehnte Ausgabe der PragerQuadriennale, die vom 6. bis 16. Juni 2019 stattfindet, steht unterdem Thema "Imagination, Transformation and Memory".Auf der Stage|Set|Scenery dreht sich alles um die technischeUmsetzung der kreativen Ideen. Die internationale Fachmesse undKongress für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik findet vom 18.bis 20. Juni auf dem Berliner Messegelände statt und widmet sichsämtlichen Bereichen, die eine Produktion erfolgreich machen - vonder Bühnentechnik und Bühnenmaschinerie über Licht und Ton bis hin zuAusstattung, Kostüm und Maske.Auch im kommenden Jahr wird der fachliche Austausch unterPraktikern wieder im Fokus der Stage|Set|Scenery stehen. Die Besuchererwartet ein umfangreiches Kongressprogramm sowie eine Vielzahl aninteraktiven Formaten wie Round Tables, Podiumsdiskussionen undWorkshops.Mit dabei ist auch wieder das von Manfred "Ollie" Olma kuratierteLightLab, das sich aktuellen Fragestellungen rund um die ThemenLicht, Projektion und Netzwerk widmet. Im SoundLab können sichFachbesucher live vom Klang modernster Audiotechnologien überzeugen.Die Safety in Action-Bühne steht im kommenden Jahr unter dem Motto"Up in the air" - hier geht es um Themen wie Obermaschinerie,geflogene Kamerasysteme und Arbeiten unter bewegten Lasten.Weitere Informationen zur Stage|Set|Scenery finden Sie unterwww.stage-set-scenery.de.Pressekontakt:Corporate CommunicationsStage|Set|SceneryBritta WoltersPR ManagerT +4930 3038-2279wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell