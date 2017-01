Versicherungsgruppe die Bayerische kooperiert mit Softfair bei digitaler Risikovoranfrage

München (ots) - Die Bayerische arbeitet künftig mit demUnternehmen Softfair auf dem Gebiet der Risikovoranfrage zusammen.Die Versicherungsgruppe setzt fortan die Plattform "RiVa" desHamburger Analysehauses und Anbieters von Vergleichssoftware in derAbwicklung von Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen ein."Wir versprechen uns viel von der neuen Plattform", sagt MartinGräfer, Vorstand der Bayerischen. "Mit Softfair verbindet uns einelangjährige erfolgreiche Partnerschaft, die wir mit diesem Schrittweiter ausbauen.""Wir freuen uns, die Bayerische an Bord zu haben", sagt ChristophDittrich, Geschäftsführer von Softfair. "Gerade Lebensversichererprofitieren von einer hohen Qualität der Risikovoranfragen und einermerklichen Zeitersparnis durch einen aufgeräumten Kommunikationsflussmit den Vermittlern."Für die Anwender bringt RiVa einen deutlichen Nutzen durch wenigerBeratungs- und Administrationsaufwand und schnellere Entscheidungen.Zudem werden Rückfragen durch die strukturierte Fragenstellungverringert und eigene Ressourcen entlastet sowie eine schnellerePolicierung ermöglicht. Für Gesellschaften bedeutet das einenkräftigen Zuwachs an Prozessqualität, von dem nicht zuletzt auch derEndkunde profitiert.Herzstück von RiVa ist der dynamische Fragenkatalog mit allenrelevanten Risikoangaben, durch den der Vermittler während desBeratungsgespräches online geführt wird. Die Angaben werden parallel- aber inhaltlich individuell - an bis zu vierVersicherungsgesellschaften zur fallabschließenden Risikoprüfungweitergeleitet. Die eigentliche Prüfung erfolgt direkt bei denGesellschaften. Deren Ergebnis fließt dann in das Vergleichsprogrammein.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 460 MillionenEuro. Es werden Kapitalanlagen von über 4 Milliarden Euro verwaltetund mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden derBayerischen persönlich bundesweit zur Verfügung.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell