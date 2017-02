Valentinstag: Romantische Viersternehotels bereits ab 65 Euro pro Nacht (FOTO)

München (ots) -Ausgewählte Viersternehotels in Barcelona, Paris, Prag, Rom undWien - Wochenende inklusive Flügen ab 350 Euro / Wien: Hin- undRückflug ab 104 EuroPaare, die sich zum Valentinstag mit einem Städtetrip überraschen,verbringen ein Wochenende (17.02.-19.02.2017) in einem ausgewähltenViersternehotel in Prag inklusive Flug bereits ab 350 Euro.*)Europäische Metropolen wie Barcelona, Paris, Prag, Rom und Wiensind für einen Kurztrip über das Wochenende beliebt. Ein Doppelzimmerin einem ausgewählten Viersternehotel mit Spa-Bereich und sehr guterGästebewertung gibt es inklusive Frühstück in Prag bereits ab 65Euro.Bequem erreichen Städtereisende ihr Ziel mit dem Flugzeug.Direktflüge in die betrachteten europäischen Metropolen gibt es vonallen großen deutschen Passagierflughäfen.**) Nach Wien und zurückfliegen Paare ab Berlin-Tegel für 104 Euro pro Person, ab Düsseldorffür 125 Euro.Viersternehotels mit Spa-Bereich ab 65 Euro pro Nacht inkl.FrühstückEine Nacht im Prager Viersternehotel Barcelo Praha Five gibt esbereits ab 65 Euro. Das zentrumsnahe Designhotel UNIC bietet Gästenab 80 Euro eine Übernachtung an. Die Anreise mit dem Flugzeug kostetab Düsseldorf 110 Euro pro Person. Ein Valentinswochenende in Pragverbringt ein Paar im Barcelo Praha Five inklusive Flug bereits für350 Euro.In Barcelona übernachten Wochenendreisende im cram l'hotelinklusive Frühstück für 125 Euro. Die Besonderheit: Im Hotelkomplexbefindet sich das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete RestaurantAngle Barcelona. Alternativ kommen Paare im Boutique Hotel PrimeroPrimera unter. Eine Nacht im Doppelzimmer kostete zumBetrachtungszeitpunkt inklusive Frühstück 151 Euro. Einen Flug nachBarcelona und zurück gibt es ab Hamburg bereits ab 116 Euro proPerson.Paris: 1930er-Jahre-Showtime - Rom: Wellness auf 3.500QuadratmeternIn Paris verbringen Paare eine Nacht im Boutiquehotel Joséphine ab102 Euro inklusive Frühstück. Besonders: Jeden Abend bietet das Hotelseinen Gästen eine Showtime im Stil der 1930er Jahre. Alternativübernachten Reisende im Hotel Mercure Paris Montmartre Sacre Coeur ab110 Euro. Von Hamburg fliegen Wochenendurlauber bereits ab 110 Europro Peson nach Paris.Ebenfalls unter 100 Euro kostet die Nacht in einem Viersternehotelin Rom. Im Boutique Hotel H10 Roma Città übernachten Paare ab 84Euro. Ein Doppelzimmer im A. Roma Lifestyle Hotel, das über einen3.500 Quadratmeter großen Wellnessbereich verfügt, kostet 89 Euro.Den günstigsten Flug gab es zum Betrachtungszeitpunkt ab Düsseldorf.Für 149 Euro pro Person reisen Städteurlauber in die ewige Stadt.In Wien kostet eine Nacht im Doppelzimmer im pentahotel Vienna inder Nähe des Naschmarkts 93 Euro. Im zentrumsnahen FalkensteinerHotel Wien Margareten übernachten Paare ab 98 Euro. Am günstigstenfliegen Wienreisende zum Betrachtungszeitpunkt ab Berlin Tegel. Hin-und Rückflug gab es ab 104 Euro pro Person.*Hotel- und Flugpreise berechnet am 02.02.2017. Tabelle mit Hotelsund Flügen unter http://ots.de/8QRHa**nach Passagieraufkommen: Frankfurt am Main, München, Düsseldorf,Berlin-Tegel, Hamburg. Suchkriterien: Hinflug 17.02.2017(vormittags), Rückflug: 19.02.2017 (nachmittags), Direktflug, Preisegelten pro Person.Über die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushaltund Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels,mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90Pauschalreiseveranstalter. CHECK24-Kunden erhalten für alle Produktekonsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparenmit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro.Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an denPrivatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit Hauptsitz in München.Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell