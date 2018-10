VZB-Spitzenpanel auf den Medientagen München 2018: Was macht Kooperationen von Magazinen und Influencern so erfolgreich?

München (ots) - "Was macht Kooperationen von Magazinen undInfluencern so erfolgreich?" Dieses hochaktuelle und spannende Themastand im Zentrum des Spitzenpanels des Verbands derZeitschriftenverlage in Bayern (VZB) am 24. Oktober auf denMedientagen München 2018. Der Einladung der Gastgeberinnen Waltrautvon Mengden, Erste Vorsitzende und Geschäftsführerin Anina Veigelfolgten fünf hochkarätige Speaker, die Insights und Inspirationendarüber gaben, wie Influencer und Verlage voneinander profitieren."Influencer stehen derzeit ganz oben auf der Agenda vielerMarketingentscheider. Bei fast allen existierenden Zeitschriften undauch bei fast allen Zeitschriftenneugründungen spielen Blogs undInfluencer eine zentrale Rolle. Die Verbindung von Influencern undPrint sorgt dabei für jede Menge Inspiration und Business Cases. Wirbeleuchten heute dieses Thema aus unterschiedlichen Perspektiven undstellen erfolgreiche Kooperationen vor." Mit diesen Worten begrüßteWaltraut von Mengden das vollbesetzte Plenum auf den MedientagenMünchen 2018.Zum Auftakt der fünf Impulsvorträge berichtete Dr. Ariane Fornia,Betreiberin des mit dem französischen Reiseblog-Awardsausgezeichneten Blogs "Itinera Magica" und Reisejournalistin fürFrankreichs größte Frauenzeitschrift "Version Femina", über ihreErfahrungen als Bloggerin und Journalistin. Ihre Empfehlung: DaBlogger beispielsweise hervorragende Social Media-Manager undLive-Reporter, außerdem erfahrene Fotografen und Videofilmer sowieContent-Ersteller seien, würde Dr. Fornia Influencer für Verlage alslangfristige Alliierte empfehlen und die Fähigkeiten dieserInfluencer in den Redaktionsalltag integrieren.Wie Blog und Print erfolgreich zusammenspielen und was es dazubedarf - zu diesem Thema lieferte Ronja Lotz Impulse. Dieausgewiesene Expertin ist Online-Chefredakteurin beim MünchnerStadtmagazin Mucbook, das als digitaler München-Blog gegründet wurdeund sich zusätzlich zu einem gedruckten Magazin weiterentwickelt hat.Mucbook gelange durch die Blogger an hochwertigen Content -insbesondere durch Micro-Blogger mit relevanten Inhalten - undebenfalls an neue Zielgruppen. Im Gegenzug profitieren die Bloggervon einer regelmäßigen Verlinkung auf ihre Blogs, steigendenReichweiten sowie neuen Zielgruppen.Gabriele Mühlen, Chefredakteurin des House of Food in der BauerMedia Group, präsentierte Erfolgsfaktoren und Strategien für denzielführenden Einsatz von Influencer Marketing. So arbeitet dascrossmediale Netzwerk House of Food z.B. mit drei Arten vonInfluencern zusammen: Mit bekannten Testimonials, klassischenBloggern, Instagrammern oder Youtubern sowie Corporate Influencernaus dem eigenen Unternehmen. Entscheidend für den nachhaltigen Erfolgvon Marketingkampagnen mit Influencern sei dabei vor allem, dass derInfluencer zu der Marke passe, ob bei Content-Kooperationen in Printund Digital oder bei Business-Lösungen für Kunden.Wie sieht eine erfolgreiche Partnerschaft zwischen einerPrintmarke und Influencern aus und wie profitieren Marken davon?Dieser Frage ging Kerstin Weng, Chefredakteurin von InStyle aus demHause Burda Media, nach. Die ausgewiesene Print- und Digitalexpertinsetzt ebenfalls auf nachhaltige und zuverlässige Partnerschaften mitInfluencern, die dann auch in Modestrecken für das Printmagazininszeniert und in Events wie beispielsweise der Berliner Fashionweekeingebettet werden. Marken profitierten dabei vor allem von der hohenGlaubwürdigkeit, die Print bei den Lesern habe. Sei ein Produkt odereine Brand im Heft inszeniert, steige am POS der Abverkauf.Den Abschluss der Impulsreihe lieferte Jonas Wolf, ManagingDirector DACH der hierzulande größten Influencer Marketing-AgenturPULSE. Sein Thema: Kooperationsmöglichkeiten von Verlagen undInfluencern. Entscheidend für den Erfolg sei der qualitative wie auchquantitative Fit zwischen Titel und Influencer. Es sei zu prüfen, obder Influencer inhaltlich im Sinne von Stringenz, Nachhaltigkeit undGlaubwürdigkeit zum Titel passe. Weiter müsse natürlich auch dieAnzahl der Follower, Interaktionsraten sowie soziodemografische undgeografische Merkmale passen. Kurz: Damit eine Kooperationerfolgreich ist, muss der Content sowie die Kongruenz zwischen Titelund Zielgruppe passen."Alle Cases haben uns eindrücklich gezeigt, dass Kooperationenviel Raum für Kreativität bieten und bei gutem Content und hoherKongruenz der Medien und Zielgruppen Erfolg garantiert ist. Hiersieht man, dass Printprodukte und Influencer eine perfekte Symbiosedarstellen" so das Fazit von Waltraut von Mengden.Über den VZB:Der Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern (VZB) ist einetragende Säule des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) inBerlin. Er vertritt die Interessen von 96 bayerischenZeitschriftenunternehmen (u.a. Hubert Burda Media, Condé Nast Verlag,Vogel Business Media, Wort und Bild Verlag). 