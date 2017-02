VW: Sparschwein plündern oder Gewinne mitnehmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

die VW-Aktie ist vor einiger Zeit aus ihrer Konsolidierungsphase ausgebrochen. Diese bestand seit dem Einbruch infolge des Dieselskandals. Die Konsolidierungsphase in Form eines zulaufenden Dreiecks deutete den Ausbruch bereits an. Anfang Dezember erfolgte der Ausbruch nach oben. Der Kurs versuchte daraufhin, die Kurslücke zu schließen, die nach Bekanntwerden der Abgasmanipulationen ab 161,50 Euro je Aktie gerissen wurde. Er hat es auch annähernd geschafft, drehte nun jedoch vor drei Wochen abwärts.

Deutsche Exportunternehmen angeschlagen

Die deutsche Automobilbranche leidet aktuell an mehreren Fronten. Es machen sich Sorgen breit, dass die USA deutsche Exporte mit höheren Zöllen belegen könnten. Zudem ist der Euro seit Beginn des Jahres gestiegen. Andererseits stieg der Absatz von VW gegen Ende des letzten Jahres und zu Beginn des neuen deutlich an, was schon mal positiv ist. Der US-Absatz von VW gehörte per Januar zu den stärksten unter den größten Automobilbauern. Volkswagen hängte damit die US-Platzhirsche Toyota und Kia ab.

Konsolidierung als nächste relevante Unterstützung

Aus der markttechnischen Perspektive dürfte die aktuelle Schwäche ebenfalls gut unterstützt sein, jedoch erst im Bereich der zuvor überwundenen Konsolidierungsphase. Die obere Trendlinie des zulaufenden Dreiecks verläuft aktuell bei 135 Euro je Aktie. Das wären ab dem aktuellen Preisniveau ca. 8,0 %, die die Aktie Luft nach unten hätte, ohne den oben genannten Ausbruch infrage zu stellen.

