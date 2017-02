Umsätze mit Bio-Lebensmitteln wachsen weiter kräftig

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Bio-Lebensmittel sind in Deutschland weiter gefragt.



Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz mit Öko-Essen und -Getränken um 9,9 Prozent auf knapp 9,5 Milliarden Euro. "Die Nachfrage wuchs 2016 ähnlich stark weiter wie in den Vorjahren. Und das Potenzial am Bio-Markt ist längst noch nicht ausgeschöpft", teilte der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) am Donnerstag in Nürnberg mit. Dort beginnt am nächsten Mittwoch (15. Februar) die Biofach-Messe. Nach Schätzung des Bundesagrarministeriums lag 2016 der Bio-Anteil an der privaten Nachfrage bei 5,0 bis 5,1 Prozent. Auch hier gab es damit erneut ein - wenn auch leichtes - Plus.

Im vergangenen Jahr hätten etwa fünf Bauern pro Tag auf Bio umgestellt, hieß es weiter beim BÖLW. Fast jeder zehnte Landwirtschaftsbetrieb in Deutschland wirtschafte inzwischen nach Bio-Richtlinien. Die Zahl der Öko-Betriebe stieg 2016 um 8,6 Prozent auf rund 26 900 Höfe. Die ökologisch bewirtschaftete Fläche wuchs nach Schätzung des Verbandes im selben Zeitraum um 8,9 Prozent oder 96 600 Hektar auf knapp 1,2 Millionen Hektar./cat/DP/zb