US-Anleihen starten etwas schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Markt für US-Staatsanleihen sind die Kurse am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken.



Etwas besser als erwartet ausgefallene Daten zur Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und ein überraschend starker Stimmungsanstieg in Unternehmen in der Region Philadelphia konnten die Kurse nicht nennenswert bewegen.

Zuvor waren die Kurse amerikanischer Staatsanleihen nach Aussagen der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen noch deutlich stärker gefallen. Yellen hatte in einer Rede am späten Mittwochabend angekündigt, den Leitzins in den USA "einige Male in diesem Jahr" anheben zu wollen. Dies hatte im freien Handel für steigende Renditen bei Staatsanleihen gesorgt, während die Kurse im Gegenzug unter Druck gerieten.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 Punkten. Sie rentierten mit 1,23 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 100 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,96 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere gaben um 6/32 Punkte auf 96 2/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,45 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 4/32 Punkte auf 97 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,02 Prozent./jkr/stw