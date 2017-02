US-Aktien: Berichtssaison erreicht Höhepunkt – wohin schlägt das Pendel aus? (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, Microsoft, Verizon, McDonalds, Chevron, UnitedHealth)

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

die Quartalszahlen der US-Amerikanischen Unternehmen gelten zu Recht als starke Marktindikatoren. So war es vor allem den wieder steigenden Unternehmensgewinnen zu verdanken, dass US-Indizes ab Februar letzten Jahres ihren Aufwärtstrend wieder aufnahmen. Seit Q3 2016 ist die Gewinnrezession beim Großteil der Unternehmen offiziell vorbei. Während die Unternehmensgewinne stagnierten, fluktuierte der US-Markt in Folge überwiegend seitwärts, und das fast zwei Jahre lang.

Q4 Zahlen bleiben solide

Per 6. Februar hatten 274 aller S&P 500 Unternehmen berichtet. Davon haben 67 % die Schätzungen für die erzielten Gewinne übertroffen. 48 % aller Unternehmen haben die Umsatzschätzungen übertroffen. Sektoral betrachtet gehörte der Technologiesektor zu den Überfliegern und verzeichnete die stärksten Zuwächse bei den Gewinnen. 81 % der betrachteten Unternehmen übertrafen die Schätzungen. Die Umsätze wurden von 69 % aller betrachteten Unternehmen übertroffen.

Bezüglich der Gewinne gehörten die Sektoren Health Care Industrie und Financials zu den Topwerten. Verlierersektoren waren Telekommunikation und Immobilien. Hervorzuheben sind die Umsätze im Sektor Energie. Die sogenannte Beat-Rate liegt hier aktuell bei 68 %. Gewinne von 58 % der Unternehmen übertrafen die Schätzungen.

