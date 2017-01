USA: Industrieproduktion steigt etwas stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in den USA ist im Dezember etwas stärker als erwartet gestiegen.



Die Gesamtproduktion legte um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie die US-Notenbank am Mittwoch in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten mit einem schwächeren Zuwachs um 0,6 Prozent gerechnet. Im Vormonat ergab sich allerdings nach revidierten Zahlen ein stärkerer Rückgang als bislang angenommen. Demnach lag das Minus bei 0,7 und nicht wie zuvor geschätzt bei 0,4 Prozent.

Einen besonders deutlichen Zuwachs gab es bei der Produktion von Konsumgütern. Die Fertigung für den Bausektor ging dagegen leicht zurück. Die Kapazitätsauslastung stieg verglichen mit dem Vormonat um 0,6 Prozentpunkte auf 75,5 Prozent./tos/jkr/he