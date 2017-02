Trump legt sich wegen Tochter mit Kaufhauskette an

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat die US-Kaufhaus- und Versandhauskette Nordstrom kritisiert, weil die die Kollektion seiner Tochter Ivanka aus dem Programm genommen hatte. "My daughter Ivanka has been treated so unfairly by Nordstrom. She is a great person - always pushing me to do the right thing! Terrible!", beklagte sich Trump via Twitter.

Nordstrom hatte die Entscheidung mit einem Rückgang der Verkaufszahlen begründet. Zudem würden jedes Jahr etwa zehn Prozent des Sortiments sowieso ausgetauscht. Trump-Kritiker hatten zu einem Boykott von Unternehmen aufgerufen, die Produkte aus der Trump-Familie vertreiben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur