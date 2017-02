TraceLink organisiert NEXUS 17 in Barcelona mit dem Motto, die Verfügbarkeit von Arzneimitteln im EWR über ein digitales Lieferkettennetzwerk zu gewährleisten

Weitere Suchergebnisse zu "Nexus":

North Reading, Massachusetts (ots/PRNewswire) - TraceLink Inc(http://www.tracelink.com/)., das größte Track&Trace-Netzwerk derWelt zur Lieferkettenvernetzung in den Biowissenschaften undBekämpfung von gefälschten verschreibungspflichtigen Arzneimittelnauf dem globalen Markt, kündigte heute NEXUS 17 an, das einzigeWeltforum der Branche, auf dem sich alljährlich Unternehmensführerund Pharmazie-Experten zusammenfinden, um die Zukunft derRückverfolgbarkeit und Serialisierung in den Biowissenschaften zugestalten. Die zweitägige Konferenz findet dieses Jahr vom 7. bis 8.Juni im Fira Center vom Crowne Plaza Barcelona statt. Anmeldungen(http://nexus-tracelink.com/) werden ab sofort entgegengenommen.Frühbucher erhalten bis 15. März 2017 Rabatt auf alle Tickets."Dieses Jahr findet NEXUS in Europa statt, um eine zielgerichteteWeiterbildung und Vordenkerposition bei der EU-Fälschungsrichtlinieund weiteren bevorstehenden gesetzlichen Regelungen im EWR und inanderen Ländern der Welt zu ermöglichen. Tausende Herstellerbenötigen viel Zeit, um den Anforderungen der EU-Fälschungsrichtliniebis 2019 in Form von Netzwerk-, Größenordnungs- undKonformitätsänderungen gerecht zu werden. Daher muss bereits jetztmit der Planung begonnen werden", erklärt Shabbir Dahod, Vorsitzenderund Geschäftsführer von TraceLink. "In der heutigen Zeit derEchtheitsprüfung und Serialisierung von Arzneimitteln hat sich NEXUSzur einzigen Branchenkonferenz entwickelt, auf der alle Beteiligteder Lieferkette von pharmazeutischen Herstellern undVertragsherstellern bis hin zu Parallelimporteuren, Verteilern,Kliniken und Apotheken betrachtet und wertvolle Erkenntnisse undFachwissen von Verordnungsgebern, Führungskräften und Vordenkern derBranche zusammengetragen werden.""NEXUS 17 wird eine hochrangige Konferenz zur Weiterbildung undInformierung von bedeutenden Branchenführern und Interessengruppenüber die Anforderungen der EU-Fälschungsrichtlinie,Geschäftsanforderungen und Zusammenarbeit mit Organisationen wie derEuropean Medicines Verification Organization (EMVO) sein", so PaulMills, Operations Manager der EMVO und Hauptredner auf der NEXUS 16."Auf der NEXUS im Vorjahr mussten wir feststellen, dass sich dieHälfte der Teilnehmer nicht mit den technischen und prozeduralenAnforderungen für die Umsetzung der EU-Fälschungsrichtlinieauskannten. Dies bereitet uns Sorgen, denn die Anforderungen undFristen sind komplex, die Unternehmen im Rahmen der Verordnung beider Umstellung der internen Geschäftsabläufe und der Verbindungen zurEU-Schnittstelle einhalten müssen. Daher blickt die EMVO in freudigerErwartung der NEXUS 17 entgegen, wo wir die Dringlichkeit der Lageunterstreichen möchten, sich auf die EU-Fälschungsrichtlinievorzubereiten und vorbereitet zu sein."TraceLink NEXUS 17: Gewährleistung der Verfügbarkeit vonArzneimitteln im EWR über ein digitales LieferkettennetzwerkFür die NEXUS 17 sind Hauptvorträge, Diskussionsforen,Gesprächsrunden und strukturierte Networking-Programme geplant, beidenen sich Teilnehmer aktiv mit Informationen zu folgenden Themenauseinandersetzen können:- Track&Trace-Anforderungen, einschließlich der Anforderungen derEU-Fälschungsrichtlinie, von Russland, Saudi-Arabien und anderenMitgliedern vom Golf-Kooperationsrat (GCC), Ägypten und anderenEWR-Ländern, wobei der Schwerpunkt auf der Serialisierung vonArzneimitteln sowie der Rückverfolgbarkeit undCompliance-Berichterstattung in allen Bereichen der Lieferketteliegt, darunter auch bei Arzneimittelherstellern,Vertragsherstellern, Logistikunternehmen und Parallelimporteuren;- Tipps zur Strategie, Planung, Geschäftsführung und Partnerbeziehungfür Serialisierungen sowie zur Verwaltung serialisierterBestandsartikel in internen Unternehmenssystemen und externenNetzwerken;- Fallstudien von Erstanwendern, die Track&Trace-Methoden erfolgreicheingesetzt und mit Konformitätssystemen wie der EU-Schnittstelleverbunden haben;- Spannende Möglichkeiten mit einer kurzfristigen und langfristigenWertschöpfung, die sich aus digitalen Lieferkettennetzwerkenergeben.NEXUS 17 heißt alle Experten der Biowissenschaften herzlichwillkommen. Die Anmeldegebühr variiert je nach Kunde/Nichtkunde undAnmeldedatum:- 795 EUR für alle Frühbucher, die sich bis zum 15. März 2017anmelden- 795 EUR für alle TraceLink-Kunden (unabhängig vom Anmeldedatum)- 995 EUR für alle Teilnehmer, die keine TraceLink-Kunden sind undsich nach dem 15. März 2017 anmeldenFür Anmeldungen für die NEXUS 17 in Barcelona gehen Sie bitte zuhttp://nexus-tracelink.com/Über TraceLinkTraceLink ist das größte Track&Trace-Netzwerk der Welt, das dieLieferkette in den Biowissenschaften vernetzt und den Verkauf vongefälschten verschreibungspflichtigen Arzneimitteln auf dem globalenMarkt verhindert. Führende Unternehmen vertrauen auf die LifeSciences Cloud (http://www.tracelink.com/network/life-sciences-cloud)von TraceLink, um eine vollständige globale Konnektivität,Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln vom Wirkstoffbis zum Patienten zu erzielen. Über eine einzigePoint&Klick-Schnittstelle zur Life Sciences Cloud werden dieInformationen, Erkenntnisse und Zusammenarbeitsoptionen bereitstellt,die zur Optimierung und Risikominderung bei allen Beschaffungs-,Herstellungs- und Auslieferungsprozessen erforderlich sind. Die LifeSciences Cloud wurde bereits mit zahlreichen Branchenpreisen wie demTechnology Fast 500 von Deloitte (Platz 149 in 2016), dem Amazon AWSGlobal Start-Up Challenge Grand Prize und dem Edison Award forInnovation in Health Management ausgezeichnet und wird vonUnternehmen auf der ganzen Welt genutzt, um strategische Ziele durchdie Gewährleistung globaler Konformität, Bekämpfung vonArzneimittelfälschungen, Verbesserung vollständiger und rechtzeitigerLieferungen, Sicherstellung der Produktqualität und Senkung derProzesskosten zu erreichen.Weiterführende Informationen zu TraceLink und den Lösungen vonTraceLink finden Sie unter www.tracelink.com oder auf LinkedIn(http://www.linkedin.com/company/tracelink), Twitter(https://twitter.com/tracelink) und Facebook(https://www.facebook.com/TraceLinkInc).TraceLink wird von Goldman Sachs (http://www.gs.com/gsgrowth),FirstMark Capital (http://firstmarkcap.com/), Volition Capital(http://www.volitioncapital.com/) und F-Prime Capital(http://www.fidelitybiosciences.com/) finanziert.Pressekontakt:Aimee GenzlerDirectorCorporate Communicationsagenzler@tracelink.com+1-978-396-6150Original-Content von: TraceLink, übermittelt durch news aktuell