Potsdam (ots) -Nach Angaben des Brandenburgischen Sozialministeriums waren bisEnde Juli in den Kommunen rund 14 500 sogenannte Flüchtlingeuntergebracht, deren Verfahren noch nicht abgeschlossen war. Rund dieHälfte der Plätze in den Erstaufnahmen stand leer. BrandenburgsSPD-Innenminister Schröter will nun eine zentrale Organisation vonAbschiebungen aufbauen und so eine längere Aufenthaltsdauer vonAsylbewerbern in den Erstaufnahmen bewirken.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, erklärt:"Hier sieht man die verkorkste Zuwanderer-Politik derLandesregierung deutlich: Zu schnell wurden zu viele Asylbewerber indie Kommunen geschickt, ohne zu wissen, ob sie auch Bleiberechthaben. Hier hat Rot-Rot auf Teufel-komm-raus integrieren wollen, werteilweise gar kein Bleiberecht hat und sich auch gar nichtintegrieren wollte. Integration um jeden Preis hat einen hohen Preis.Besonders bei Ausreisepflichtigen. Und den hohen Preis zahlen alleBürger. Die Kommunen dürfen es jetzt ausbaden. Schiebt einfachschneller ab, dann kann man sich die Debatte um die teueren, leerenPlätze in den Erstaufnahmen sparen."