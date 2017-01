Teure Energiewende: Niedriginvestive Maßnahmen entlasten Verbraucher

Essen (ots) - Die Kosten für die Energiewende steigen und belastenden Verbraucher. "Niedriginvestive Maßnahmen zum Energiesparen könnendem rasch entgegenwirken", sagt Thomas Zinnöcker, CEO von ista.Für den Verbraucher wird die Energiewende immer teurer. DieÖkostrom-Umlage erreicht mit 6,88 Cent/kWh in diesem Jahr ihrenbisherigen Höchststand. Die Kosten für den Netzausbau sind weiterhinunklar. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung kürzlich berichtete,bemängelt nun auch der Bundesrechnungshof die fehlende Weitsicht beiden Energiewendekosten. Die Bezahlbarkeit müsse von der Regierunggenauer betrachtet und Kostenentwicklungen besser prognostiziertwerden, heißt es in einem unveröffentlichten Prüfbericht."Die Energiewende muss den Verbraucher mitnehmen, wenn sieerfolgreich sein soll", sagt Thomas Zinnöcker, CEO von ista, einemder weltweit führenden Anbieter für mehr Energieeffizienz im Gebäude."Gerade vor dem Hintergrund steigender Kosten muss der Verbraucherdie Möglichkeit haben, selbstständig und unabhängig vonenergiepolitischen Entwicklungen seinen Verbrauch senken und dadurchKosten sparen zu können." Daher sei es richtig, dass dieBundesregierung bei der Energiewende nun verstärkt auf das ThemaEnergieeffizienz setze. "Im Gebäudebereich ist das Einsparpotenzialin Deutschland riesig. Hier muss man mit niedriginvestiven Maßnahmenansetzen, um den Verbraucher zu stärken und gleichzeitig zuentlasten."Auch der aktuelle Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) müssedem Aspekt der Wirtschaftlichkeit noch mehr Rechnung tragen.Zinnöcker warnt in diesem Zusammenhang davor, die Immobilien- undWohnungswirtschaft mit immer neuen Effizienzvorschriften zuüberlasten. Stattdessen sollten etablierte niedriginvestiveMaßnahmen, wie etwa die Heizkostenabrechnung für Mieter inMehrfamilienhäusern, weiterentwickelt werden. Diese sorgt laut EU fürEinsparungen von durchschnittlich 20 Prozent beim jährlichenWärmeverbrauch eines Haushalts. Bei Wärmekosten von durchschnittlich800-900 Euro pro Jahr machen sich diese Einsparungen für deneinzelnen Mieter schnell bemerkbar.Über istaista ist eines der weltweit führenden Unternehmen bei derVerbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich. Mit unserenProdukten und Services helfen wir, Energie, CO2 und Kosten nachhaltigeinzusparen. ista hat sich dafür auf das Submetering spezialisiert,also auf die individuelle Erfassung, Abrechnung und transparenteVisualisierung von Verbrauchsdaten für Mehrfamilienhäuser undgewerbliche Immobilien. Als Grundlage nutzen wir ein Portfoliomodernster Hardwarekomponenten zum Energiedatenmanagement. Dazugehören funkbasierte Heizkostenverteiler, Wasserzähler, Wärmezählersowie entsprechende Montagesysteme. Das Unternehmen beschäftigt in 24Ländern weltweit mehr als 5.100 Menschen und unterstützt rund zwölfMio. Nutzeinheiten (Wohnungen und Gewerbeimmobilien) bei derEinsparung wichtiger Ressourcen. Darüber hinaus leistet ista mitfunkbasierten Rauchwarnmeldern sowie der Trinkwasseranalyse einenwesentlichen Beitrag zur Mietersicherheit. 2015 erwirtschaftete dieista Gruppe einen Umsatz von 810,4 Mio. Euro. Mehr Informationenunter www.inside.ista.com.Pressekontakt:Kontakt für weitere Informationenista International GmbHCorporate Communications & Public AffairsDr. Mirko-Alexander KahreTelefon: +49 (0) 201 459 3281E-Mail: Mirko-Alexander.Kahre@ista.comDr. Torben PfauTelefon: +49 (0) 201 459 3725E-Mail: Torben.Pfau@ista.comOriginal-Content von: ista International GmbH, übermittelt durch news aktuell