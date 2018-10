Berlin (ots) - In der deutschen Wirtschaft stößt die Ankündigungvon Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), nicht mehr alsParteivorsitzende und Bundeskanzlerin kandidieren zu wollen, aufZustimmung. So sagte Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbandesmittelständische Wirtschaft (BVMW), dem Tagesspiegel(Dienstagausgabe), die Landtagswahl in Hessen sei ein überdeutlichesMisstrauensvotum für die Große Koalition. "Frau Merkel hat dieseBotschaft verstanden, das verdient unseren Respekt", so Ohoven. "AusSicht der Wirtschaft muss mit dem Wechsel an der Spitze der CDU auchein Wechsel der Politik verbunden sein. Wenn Frau Merkel dazu nichtbereit ist, wäre es konsequent, auch das Amt der Bundeskanzlerinaufzugeben." Es brauche jetzt einen "Neustart der GroKo". Weitersprach sich Ohoven für Friedrich Merz als künftigenCDU-Parteivorsitzenden aus. Auch der Verband "Die jungen Unternehmer"bewertet Merkels Rückzug positiv. "Die CDU hat die Chance, ihreFührung neu aufzustellen, ihre Politik zu verjüngen und zügig auf dieVeränderungen in der Welt zu antworten", sagte Sarna Röser,Bundesvorsitzende des Wirtschaftsverbands, dem Tagesspiegel.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Redaktion Wirtschaft, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell