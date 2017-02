TÜV Rheinland: Lithium-Ionen-Akkus richtig lagern und nutzen / Beschädigte Akkus austauschen / Extreme Temperaturen vermeiden / Beim Aufladen auf sichere Unterlage achten

Köln (ots) - Akkus mit langer Laufzeit werden dankleistungsfähigerer Smartphones, Tablet-PCs und E-Bikes immerwichtiger. Besonders weit verbreitet ist die Lithium-Ionen-Batterie.Sie ist klein, leicht, effektiv und preiswert. Der geeignete Einsatzund die Pflege dieser Energiequelle sind nicht nur für eine langeLebensdauer der Batterie und Ladegeräte wichtig und notwendig,sondern vor allem zum Schutz der eigenen Sicherheit. Mit demrichtigen Know-how können Handhabungsfehler vermieden werden.Kurzschluss nach Beschädigung möglich"Die größte Gefahr bei Lithium-Ionen-Akkus ist ein Kurzschluss.Wenn sich die in den Batterien chemisch gespeicherte Energieunkontrolliert entlädt, kann es zu einem Brand kommen", erklärtMatthias Baumann, Experte für Batteriesicherheit bei TÜV Rheinland.Daher sollten beschädigte Akkus nicht mehr genutzt werden. Auchextreme Temperaturen haben einen direkten Einfluss auf dieEnergiequellen. "Weder zu heiß noch zu kalt ist gut fürLithium-Ionen-Akkus. Die beste Betriebstemperatur für ein Smartphoneliegt zwischen 18 und 25 Grad Celsius", weiß der TÜVRheinland-Fachmann. Liegt das Smartphone beispielsweise beiMinusgraden über Nacht im Auto, kann es zu einer sogenanntenTiefenentladung kommen. Die verringert nicht nur die Akkulebensdauer,sondern kann zu inneren Schäden und beim erneuten Laden zuExplosionen führen.Vom Hersteller empfohlene Ladegeräte verwendenAuch zu hohe Temperaturen können dem Akku schaden. Zwar sorgtnormalerweise eine Sicherheitsfunktion dafür, dass sich dasSmartphone abschaltet, bevor es überhitzt. Diese kann aber auch schonmal versagen. "Schutzmechanismen innerhalb des Smartphones oder desLaptops verhindern ein Überladen", so Matthias Baumann. Funktioniertder Akku korrekt, stoppt der Ladevorgang bei voller Ladung oder zuhoher Temperatur automatisch. Am besten sollten Nutzer nur vomHersteller empfohlene Ladegeräte verwenden. Während des Ladevorgangssollte das Smartphone oder der Tablet-PC zur Sicherheit immer aufeiner nicht entflammbaren Unterlage liegen. Wer das Laden nochsicherer gestalten will, trennt das Ladegerät unmittelbar nach demLadevorgang ab.Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseIhr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Rainer Weiskirchen, Presse, Tel.: 0911/655-4230Original-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell