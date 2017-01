TRIGO, unterstützt von Ardian, erwirbt französisches Fachunternehmen EURO-SYMBIOSE

Paris (ots/PRNewswire) -Akquisition stärkt Expertise in qualitativ hochwertigen Audits,Training und BeratungMit Unterstützung von seinen Hauptanteilseigner Ardian hat dasprivate Investitionsunternehmen TRIGO Group 100 % des französischenFachunternehmens EURO-SYMBIOSE, dass qualitativ hochwertigeDienstleistungen in den Bereichen Training, Audit undBeratungsdienstleistungen anbietet, von seinen Gründern erworben.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/458284/TRIGO_Logo.jpg )(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/458285/EURO_SYMBIOSE_Logo.jpg )(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/458283/Ardian_Logo.jpg )Eingerichtet im Jahr 1991 war EURO-SYMBIOSE hauptsächlich für diefranzösischen Automobil-, Luft- und Raumfahrt sowie dieHerstellungsindustrie tätig. Mit seinem Team an sehr erfahrenenBeratern sowie langjährigen Partnerschaften mit den großenHandelsorganisationen der Automobil- sowie Luft- undRaumfahrtbranchen, berät es herstellende Unternehmen in diesenBranchen darüber, wie sie die entscheidenen Qualitätsstandardserfüllen können, die in diesen Sektoren in Europa derzeit gelten. Zudiesen Handelsinstitutionen gehören IATF/FIEV und VDA in derAutomobilbranche sowie IAQG/GIFAS in der Luft- und Raumfahrtbranche.Diese Kapazitäten zusammen mit den Referenzen von EURO-SYMBIOSE inHinblick auf Qualität und die Beratung für die operationaleVerbesserung werden dem bereits umfassenden Portfolio fürQualitätssicherungsdienste von TRIGO Tiefe und Expertise verleihen.Nach der Akquisition des Fachunternehmens fürQualitätsdienstleistungen BÖLLINGER im Juli 2016, stärkt dieAkquisition von EURO-SYMBIOSE das Angebot von TRIGO im deutschenAutomobilsektor für VDA-Training in französischer Sprache, dank derPartnerschaft von EURO-SYMBIOSE mit dem führenden deutschen Verbandder Automobilindustrie VDA-QMC.Benoit Leblanc, Executive Vice President Europa bei TRIGOerklärte: "TRIGO und EURO-SYMBIOSE ergänzen einander sehr gut. Vonder Nutzung hochmoderner Methoden von EURO-SYMBIOSE zur Ausbildungvon Anbietern entsprechend der neuesten OEM-spezifischenQualitätsanforderungen bis hin zur Lösung von Qualitätskrisen in denFabrikationshallen mit den Ingenieuren und Inspektoren von TRIGO -wir können all das! Wir heißen unsere neuen Kollegen bei TRIGOwillkommen und freuen uns darauf, unsere Kompetenzen zur bestenUnterstützung unserer Kunden einzusetzen."Françoise Jasnault und Eric Canu, Manager bei EURO-SYMBIOSE,fügten hinzu: "Diese Partnerschaft mit TRIGO ist ein großartigesErgebnis für EURO-SYMBIOSE, das seinen Kunden nun ein noch größerenAngebot an Lösungen für die Qualitätsverbesserung sowie für dieHandlungsfähigkeit so gut wie überall auf der Welt geben kann.Darüber hinaus wird es talentierten Fachkräften im Team vonEURO-SYMBIOSE weitere Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb von TRIGOermöglichen."Informationen zu TRIGO GroupTRIGO ist ein multinationales, im Jahr 1997 gegründetesUnternehmen, dass operationale Qualitätsmanagementlösungen für denHerstellungssektor anbietet, im besonderen für die Automobil- sowieLuft- und Raumfahrtindustrie. Mit einem Team aus mehrere tausendFachkräften, die in mehr als 20 Ländern auf 4 Kontinenten vertretensind, bietet TRIGO ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen fürQualitätssicherung wie Inspektion, Audits, Beratung und Trainingdurch Experten.Für weitere Informationen besuchen Sie bittehttp://www.trigo-group.comInformationen zu EURO-SYMBIOSEFür nahezu 30 Jahre hat EURO-SYMBIOSE seine Kunden in derenBemühungen unterstützt, ihre globale Performance zu verbessern. DasUnternehmen konzentriert seine Expertise auf das Qualitätsmanagementund ein effektives Arbeiten im Bereich Beratung (Projektmanagement;Coaching-Sitzungen) sowie pädagogisches Ingineurswesen und Training(offene Sitzungen und "in House"-Trainingssitzungen).Das Unternehmen ist in ganz Frankreich aber durchHandelsvereinbarungen mit Plexus International (USA, Indien, China,Korea, Japan, Südafrika, Brasilien, Spanien, Italien, Australien,Schweiz und Russland), OPCO (Portugal), SEG -Bidea (Spanien) undCalitop (Rumänien) sowie durch das Lizenznetzwerk von VDA QMC auchinternational tätig.Für weitere Informationen besuchen Sie bittehttp://www.euro-symbiose.frInformationen zu ARDIANArdian, im Jahr 1996 gegründet und von Dominique Senequiergeleitet, ist ein unabhängiges privates Investitionsunternehmen mitAssets in Höhe von 60 Milliarden USD, die in Europa, Nordamerika undAsien verwaltet und beratend betreut werden. Das Unternehmen, dasssich im Mehrheitsbesitz seiner Angestellten befindet, ist demUnternehmertum verschrieben und bietet seinen weltweit tätigenInvestoren Investitionsperformance während gleichzeitig dieWirtschaften weltweit angetrieben werden. Ardians Investitionsprozessbaut auf drei Kernwerten auf: Exzellenz, Loyalität undUnternehmertum. Ardian pflegt ein wahrlich globales Netzwerk mit mehrals 430 Mitarbeitern, die in zwölf Büros in Paris, London, Frankfurt,Mailand, Madrid, New York, San Francisco, Peking, Singapur, Jerseyund Luxemburg tätig sind. 