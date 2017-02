TRESemmé wirbt Celebrity-Hairstylistin Justine Marjan als Global Hairstylist an

Haarexpertin und Sozialmedienphänomen wird Mitglied des Teamsführender Hairstylistinnen von TRESemmé auf der New York Fashion WeekNew York (ots/PRNewswire) - TRESemmé setzt in der von Männerndominierten Branche der Haarpflege ein Zeichen und verpflichtet einrein weibliches Team von Stylistinnen unter Leitung vonCelebrity-Hairstylistin und Instagram-Sensation Justine Marjan.Justine Marjan wurde mit ihren aufsehenerregenden Flechtfrisuren undTrend-Hairstyles schnell zum gefragten Haarguru für Frauen aus allerWelt. Sie ist bekannt dafür, einige der berühmtesten Köpfe Hollywoodsgestylt zu haben und vertraut mit der Arbeit mit einflussreichenFrauen dieser Welt. Justine Marjan wird die Aufgabe haben, dasMarkenziel zu verkörpern und Frauen auf der ganzen Welt Tipps undHilfestellung für ihr Aussehen zu geben."Ich bin über die Zusammenarbeit mit TRESemmé höchst erfreut.Diese Marke wurde von einer Frau geschaffen, um Frauen weltweit dabeizu helfen, mit Selbstvertrauen so auszusehen, wie sie möchten", sagteJustine Marjan, Global Hairstylist von TRESemmé. "Frauen müssenzusammenhalten wie nie zuvor und ich kann es nicht erwarten, zusehen, welchen Zauber ich mit dem Team von TRESemmé schaffen kann."TRESemmé wird die Partnerschaft mit Justine Marjan offiziell aufder New York Fashion Week verkünden, welche der 18. Jahrestag alsoffizieller Sponsor für Haarpflege ist. Justine Marjan wird von einerReihe einflussreicher Persönlichkeiten unterstützt, darunter PauloAlberdi, Marianna Hewitt, Casey Holmes, Amy Lee, Natalia Cabezas undSuzanne Bonaldi. Frauen auf der ganzen Welt erhalten exklusivenZugang zu Top-Designer-Shows und Tipps, wie diese Looks zuhause zugestalten sind."TRESemmé hält jeden Tag nach Wegen Ausschau, Frauen auf derganzen Welt zu inspirieren. Unsere Inspiration stammt von unsererGründerin Edna Emme, die vor fast 70 Jahren eine führende Stylistinund bahnbrechende Geschäftsfrau war. Wie Edna Emme ist Justine Marjaneine der einflussreichsten Stylistinnen im Bereich der Haarpflege undsteht in dieser Tradition als kühne Hairstylistin, die in die Zukunftweist", sagte Heather Mitchell, Global Head für PR und DigitalEngagement bei Unilever Hair. "Justine Marjan wird bei uns die Rolleals Global Hairstylist übernehmen und die New York Fashion Weekeinleiten - neben einem Team einflussreicher Frauen aus der ganzenWelt. Sie werden gemeinsam exklusiven Backstage-Zugang und einenPlatz in der ersten Reihe einiger der größten Modeschauen eröffnen."TRESemmé wird sein Team der NYFW-Hairstylisten mit Odile Gilbertund Holli Smith ergänzen, die auf der Fashion Week schon langebekannt und beliebt sind. Die Stylisten werden mit einigen derTop-Designer umwerfende Frisuren gestalten, darunter: Altuzarra,Creatures of Comfort, Carolina Herrera, Naeem Khan, MONSE, JennyPackham, Alice & Olivia, Jonathan Simkhai, Thakoon und CharlesYoussef. Nehmen Sie am Gespräch teil und folgen Sie dem Team von TRESemmé unter #TRESnyfw und auf Facebook, Twitter und Instagram, um Updates der Saison zu erhalten. 