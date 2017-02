TARGOBANK als Top Arbeitgeber 2017 ausgezeichnet

Düsseldorf (ots) -- Düsseldorfer Bank zum elften Mal in Folge "Top EmployerDeutschland"- Institut investiert u.a. weiter in sein Filialnetz und sucht z.B. erfahrene Kundenberater für den Vertrieb und Gebietsleiterfür die AUTOBANK- TARGOBANK bietet Schulabgängern sehr gute Ausbildungs- undBerufsperspektivenDie TARGOBANK ist zum elften Mal in Folge mit dem Siegel "TopEmployer Deutschland" und damit als einer der besten ArbeitgeberDeutschlands ausgezeichnet worden. Das international etablierte TopEmployers Institute hat insgesamt 114 Unternehmen als Top EmployerDeutschland 2017 zertifiziert. Die Tochter der französischenGenossenschaftsbank Crédit Mutuel überzeugte dabei vor allem mitihrem Gesundheitsmanagement, der Führungskräfteentwicklung, derPersonalplanung und in Themenbereichen der Sozialleistungen undBenefits."Dass wir die Auszeichnung nun bereits zum elften Mal erhaltenhaben, zeigt, wie intensiv die TARGOBANK sich für die Belange ihrerMitarbeiter einsetzt", sagt Lars Goebel, Bereichsleiter PersonalHauptverwaltung, Ausbildung & Personalmarketing. DieTop-Arbeitgeber-Zertifizierung erhalten nur Unternehmen, die bewiesenhaben, dass sie höchste Standards im Personalmanagement erfüllen. Imersten Schritt nehmen alle Unternehmen an einer Befragung teil, inder sämtliche Personalaktivitäten zu den Themen Talentstrategie,Personalplanung, Onboarding, Training & Entwicklung,Performancemanagement, Führungskräfteentwicklung, Karriere &Nachfolgeplanung, Compensation & Benefits und Unternehmenskulturerfasst werden.Im Rahmen der anschließenden Validierung werden dasPersonalmanagement und die Mitarbeiterangebote im gesamtenUnternehmen kritisch hinterfragt und anschließend final bewertet. NurArbeitgeber, die die hohen Standards des Top Employers Instituteserfüllen, werden zertifiziert. Positiv bewertet wurde ebenfalls dieAnerkennung von besonderen Leistungen und dem Leben derUnternehmenswerte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum Beispielin Form der jährlichen Vergabe des TARGOBANK Awards.Freie Stellen im Vertrieb - glänzende Karrierechancen fürAuszubildende und StudierendeDie Düsseldorfer Bank investiert derzeit in alle Kanäle - sostartete das Unternehmen 2015 mit der TARGOBANK AUTOBANK undinvestiert gegen den Branchentrend auch in sein bundesweitesFilialnetz. Für das laufende Jahr sind bundesweit vier neue Filialengeplant. Seit 2012 hat die TARGOBANK 37 neue Filialen eröffnet.Außerdem wurden rund 60 der bundesweit mehr als 360 Niederlassungenmodernisiert oder an größere Standorte verlegt. Damit die TARGOBANKwie geplant wachsen kann, sucht sie bundesweit erfahreneKundenberater und Filialleiter für den Vertrieb und Gebietsleiter fürdie AUTOBANK.Aber auch Schulabgängern bietet die Bank glänzende Perspektiven.Im vergangenen Jahr haben bundesweit 231 Bankkaufleute eineAusbildung in einer der Filialen begonnen. Außerdem bildet dasInstitut im Dienstleistungscenter in Duisburg und in derHauptverwaltung Kaufleute für Büromanagement aus. Darüber hinausbietet die TARGOBANK auch duale Studiengänge an. Im August 2015 hatdie TARGOBANK als eines der ersten Unternehmen in Deutschland das"Best Place To Learn"-Gütesiegel erhalten. Das Siegel bestätigt dashohe Qualitätsniveau der betrieblichen Ausbildung.Über TARGOBANKDie TARGOBANK AG & Co. KGaA hat 90 Jahre Erfahrung imPrivatkundengeschäft auf dem deutschen Markt. Sie betreut vierMillionen Kunden in den Geschäftsbereichen Konto & Karten, Kredit &Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowieSchutz & Vorsorge. Die TARGOBANK bietet auch eine Einkaufs- undAbsatzfinanzierung für Kfz-Händler an. Der Schwerpunkt liegt aufeinfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einerlangfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah am Kunden zu sein,betreibt die TARGOBANK mehr als 360 Standorte in 200 Städten inDeutschland, und sie ist telefonisch rund um die Uhr imService-Center erreichbar. Die Bank kombiniert die Vorteile einerDirektbank mit kompetenter Beratung und exzellentem Service in denFilialen und bei Kunden zuhause. Hauptsitz der TARGOBANK istDüsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.000 Mitarbeiter. InDuisburg führt die Bank ein Dienstleistungscenter mit 2.000Mitarbeitern. Die TARGOBANK ist führend im Geschäftsfeld derKonsumentenkredite und einer der größten Kreditkartenherausgeber inDeutschland. Als Tochter der Genossenschaftsbank Crédit Mutuel, einerder größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die Bank einsicherer Partner für ihre Kunden. Die TARGOBANK gehört seit Dezember2008 zur Crédit Mutuel-Bankengruppe.Weiterführende Informationen: www.targobank.deÜber Crédit MutuelDie CM11-Gruppe (Crédit Mutuel) ist eine der größten undfinanzstärksten Bankengruppen in Europa mit sehr guten Ratings. Sievereint die Stärken einer Genossenschaftsbank mit starker regionalerund lokaler Verankerung mit denen der international agierendenGeschäftsbank Crédit Industriel et Commercial (CIC). Sie bilden einweltweites Netzwerk mit 4.500 Geschäftsstellen, rund 66.000Mitarbeitern und mehr als 24 Millionen Privat- und Geschäftskunden.Weiterführende Informationen: www.creditmutuel.de oderwww.creditmutuel.comPressekontakt:TARGOBANK AG & CO. KGaAUnternehmenskommunikationTel.: 0211 8984 1300E-Mail: pressestelle@targobank.deOriginal-Content von: TARGOBANK AG & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell