Studie: Baker Tilly ermittelt Best Practices der HGB- Konzernlageberichterstattung

Düsseldorf (ots) - Baker Tilly und dieWirtschaftswissenschaftlerin Prof. Dr. Isabel von Keitz untersuchtendie Konzernlageberichte von 46 im SDAX oder TecDAX gelistetenUnternehmen. Dabei standen Umfang, Aufbau, Gliederung und Gestaltungder Berichte insgesamt bzw. einzelner Teilbereiche sowie dieUmsetzung von ausgewählten Angabepflichten im Fokus der Analyse. DasErgebnis: Die Ausgestaltung der Konzernlageberichte ist sehrvariantenreich.Nach Veröffentlichung der gemeinsamen Studien "Praxis derHGB-Berichterstattung" im Jahr 2014 und "Praxis derIFRS-Berichterstattung" in 2016 stellt die BeratungsgesellschaftBaker Tilly in Kooperation mit Isabel von Keitz (Professorin derFachhochschule Münster) heute ihre neuste Studie "Praxis derHGB-Konzernlageberichterstattung" vor. "Die Studie zeigt, dass dieuntersuchten Unternehmen die Ermessensspielräume des DRS 20unterschiedlich auslegen", fasst Prof. Dr. von Keitz zusammen. "Auchwenn die meisten sich grob am Aufbau des DRS 20 orientieren, sind dieStruktur und die Aufbereitung der Lageberichte doch rechtunterschiedlich. Adressaten brauchen insofern viel Erfahrung und/oderZeit, um gezielt Informationen in den Konzernlageberichten zufinden.", resümiert von Keitz.Denn die Konzernlageberichte haben in den letzten Jahren zunehmendan Bedeutung gewonnen. Regulatorische Anforderungen für die Erstellerund damit einhergehend die Umfänge der Konzernlageberichte sindstetig gestiegen. Seit 2017 haben kapitalmarktorientierte Unternehmenbei Überschreiten bestimmter Größen eine nichtfinanzielle Erklärungim Konzernlagebericht abzugeben.STRATEC Biomedial AG und SMA Solar Technology AG vorbildlichDa es aber auch einige Unternehmen gibt, bei denen die Angabeninsgesamt vollständig, hinreichend konkret und übersichtlich gemachtwurden, stellt die Studie die positiven Beispiele jeweils am Ende derfünf Analysefelder als "Best Practices" dar. So wird die STRATECBiomedical AG für den Umfang, die Bestandteile und die Gliederungihres Konzernlageberichts gelobt. Ein weiteres "Best Practice" istdie SMA Solar Technology AG. Sie hat in ihrem Konzernlageberichtbesonders detaillierte Angaben zu ihrem Geschäftsmodell gemacht.Für Thomas Gloth, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei BakerTilly, sind die zum Teil unterschiedlichen Angaben nachvollziehbar."Die regulatorischen Anforderungen gem. HGB und DRS 20 lassen denerstellenden Unternehmen zahlreiche Ermessensspielräume bei derErstellung ihrer Konzernlageberichte. Diese Ermessensspielräumestellen die Unternehmen vor große Herausforderungen im Hinblick aufdie Fragen, welche konkreten Angaben in welcher Art und Weise zumachen sind."Mit der nun veröffentlichten Studie wollen Baker Tilly und Prof.Dr. Isabel von Keitz den Unternehmen eine Hilfestellung bei derBeantwortung eben solcher Fragen an die Hand geben.Die gesamte Studie mit allen "Best Practices" aus den Bereichen"Umfang, Bestandteile und Gliederung", "Angaben zum Geschäftsmodell","Angaben zu F&E", "Angaben zur Ertragslage" und "Angaben zuausgewählten finanziellen Leistungsindikatoren" kann in derPressestelle von Baker Tilly angefordert werden.Pressekontakt:Dennis HeisigReferent Marketing & CommunicationsBaker Tillydennis.heisig@bakertilly.deMobil: +49 172 8393327www.bakertilly.deOriginal-Content von: Baker Tilly, übermittelt durch news aktuell