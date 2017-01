Stadt, Land, mobil: Drei visionäre Ideen zur Mobilität von morgen gekürt (FOTO)

Berlin (ots) -Die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" und dasBundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zeichnenAMiCUS, HokusPokus Kombibus und Grüne Meilen mit dem DeutschenMobilitätspreis ausEine Sharing-Lösung, die private Fahrten in den Gütertransportintegriert, konfigurierbare Multifunktionswagen und ein digitalesPrämienmodell zur vermehrten Nutzung umweltfreundlicherVerkehrsmittel: Wie vielfältig und kreativ Deutschland zurzukünftigen Mobilität in der Stadt und auf dem Land denkt, hat einOnline-Ideenwettbewerb des Deutschen Mobilitätspreises gezeigt. Unterdem Titel "Stadt, Land, mobil - Müssen wir wohnen, wo wir mobil sind,oder können wir mobil sein, wo wir wohnen?" konnten im Herbst 2016alle Bürgerinnen und Bürger ihre Visionen und Impulse zur Mobilitätvon morgen über das Ideenportal des Deutschen Mobilitätspreiseseinreichen. Dorothee Bär, MdB, Parlamentarische Staatssekretärin beimBundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur undJuryvorsitzende, ehrte heute gemeinsam mit Ute Weiland,Geschäftsführerin der Initiative "Deutschland - Land der Ideen", diedrei innovativsten Ideen im Bundesverkehrsministerium in Berlin. DiePreisträger erhielten Prämien im Gesamtwert von 6.000 Euro.Die drei Preisträger des Ideenwettbewerbs des DeutschenMobilitätspreises 2016:1. Preis (3.000 Euro): AMiCUS - A smart community driven supply forrural areasFlorian Hoedt, Höxter,www.deutscher-mobilitätspreis.de/preistraeger-oi/amicus2. Preis (2.000 Euro): HokusPokus Kombibus - BedarfsgerechterLogistikdienst für dünn besiedelte RegionenSophie M. Lohring, Brandenburg an der Havel,www.deutscher-mobilitätspreis.de/preistraeger-oi/hokuspokus3. Preis (1.000 Euro): Grüne Meilen - Gesellschaftliche Stärkung desUmweltverbundesDavid Pereira van Loock, Nürnberg,www.deutscher-mobilitätspreis.de/preistraeger-oi/gruenemeilenDie Wettbewerbsjury hat die drei Siegerideen aus insgesamt 70Einreichungen ausgewählt.Dorothee Bär sagte anlässlich der Siegerbekanntgabe: "Wir habendrei Preisträger ausgezeichnet, die visionäre Lösungsansätze fürHerausforderungen der zukünftigen Mobilität entwickelt haben. Siezeigen, dass intelligent eingesetzte technische Innovationen einenhohen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen können. Dank derDigitalisierung schaffen wir so die nahtlose Vernetzung von Städtenund ländlichen Regionen, nicht nur im Internet, sondern gerade auchin der Mobilität.""Vor allem die Kreativität und der Innovationsgrad dereingereichten Ideen haben gezeigt, wie hochaktuell das Thema ist -auch innerhalb der Bevölkerung. Ein solch offener Online-Wettbewerbermöglicht es, ganz neue, herausragende Ansätze zu entdecken", so UteWeiland.Weiterführendes MaterialWeitere Informationen zum Wettbewerb sind unterwww.deutscher-mobilitätspreis.de verfügbar.Übersicht der Preisträger:www.deutscher-mobilitätspreis.de/preistraeger-oiIdeenportal: http://ideen.deutscher-mobilitätspreis.deDie Initiatoren: "Deutschland - Land der Ideen", BMVI undNationaler IT-GipfelMit dem Deutschen Mobilitätspreis machen die Initiative"Deutschland - Land der Ideen" und das Bundesministerium für Verkehrund digitale Infrastruktur intelligente Mobilitätslösungen unddigitale Innovationen öffentlich sichtbar. Folgende Mitglieder derIT-Gipfel-Plattform "Digitale Netze und Mobilität" unterstützen denDeutschen Mobilitätspreis: Continental Automotive GmbH, Deutsche BahnAG, Deutsche Telekom AG, Ericsson GmbH, Esri Deutschland GmbH, HuaweiTechnologies Deutschland GmbH und der Verband DeutscherVerkehrsunternehmen e.V.Pressekontakt:Deutschland - Land der IdeenPierre DombrowskiTel.: 030/206459-180dombrowski@land-der-ideen.dewww.land-der-ideen.dewww.twitter.com/Land_der_Ideenwww.facebook.com/deutschland.landderideenBundesministerium für Verkehr und digitale InfrastrukturPressestelleTel.: 030/18300-7200presse@bmvi.dewww.bmvi.dewww.twitter.com/bmviOriginal-Content von: Deutscher Mobilit?tspreis, übermittelt durch news aktuell