"Spreewaldkrimi - Spiel mit dem Tod" im ZDF / Neunter Fall für Christian Redl als Kommissar Krüger (FOTO)

Ein traumatisierter Kriegsheimkehrer aus Afghanistan ist scheinbarder Täter im ZDF-"Spreewaldkrimi - Spiel mit dem Tod" am Montag, 13.Februar 2017, 20.15 Uhr. Bei Kommissar Krüger (Christian Redl) werdenverdrängte Kindheitsbilder wach. Unter der Regie von ChristianGörlitz spielen neben Christian Redl und dem festen Team ThorstenMerten, Claudia Geisler-Bading und Rike Schäffer auch Rick Okon,Karoline Eichhorn, Christian Kuchenbuch, Kathrin Wehlisch, Lea vanAcken, Golo Euler sowie Anke Retzlaff. Das Drehbuch des neunten"Spreewaldkrimis" stammt, wie bislang alle Bücher der Reihe, vompreisgekrönten Autor Thomas Kirchner.Im Hochwald stirbt ein junges Paar durch einenSprengstoffanschlag. Die Ermittlungen von Kommissar Krüger (ChristianRedl) und Fichte (Thorsten Merten) führen zu Timo Schwalm (RickOkon). Er ist der Exfreund der getöteten Frau und leidet seit seinemMilitäreinsatz in Afghanistan an einer posttraumatischenBelastungsstörung. Krüger erinnert bei diesem Fall vieles an seineeigene Kindheit und an seinen Vater, der traumatisiert aus demZweiten Weltkrieg heimgekehrt war. Verdrängte Bilder werden wach.Krüger lernt Timos Mutter Katrin (Karoline Eichhorn) kennen, dieAngst um ihren unauffindbaren Sohn hat. Anfangs wird vermutet, dassTimo Selbstmord begangen habe. Doch als Krüger ihn schließlich imDickicht des Spreewaldes findet und auch emotional zu ihmdurchdringen kann, begreift er, dass Timo die Tat nur in die Schuhegeschoben werden soll.