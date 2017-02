Social Media Week Hamburg stellt Fokusthemen und ersten Programm-Ausblick 2017 vor (FOTO)

New York / Hamburg (ots) -Deutschlands größte kostenfreie Digitalkonferenz startet mitvielfältigen Themenschwerpunkten durch und präsentiert ersteProgramm-HöhepunkteDie Social Media Week Hamburg (SMWHH) präsentiert unterhttps://socialmediaweek.org/hamburg/schedule/ ab sofort allenTeilnehmern und Gästen ihre Fokusthemen und erste Programm-Highlightsder anstehenden Konferenzwoche vom 27. Februar bis 3. März. Dabeikönnen sich die mehr als 3.000 erwarteten Teilnehmer nicht nur aufvielfältige Veranstaltungen und Sessions rund um das globale Motto"Language and the Machine - Sprache trifft Technologie: Algorithmenund die Zukunft der Kommunikation" freuen, sondern ab sofort aucheinen Blick auf spannende Fokusthemen werfen, die das Programm nachSchwerpunkten, Tagen und Locations gliedern.Der Eröffnungstag am 27.02. im Handelskammer InnovationsCampus(HKIC) und der Markthalle Hamburg steht unter dem Themenfokus"Business & Brands". Los geht es um 10.30 Uhr mit dem Thema "Chatbots- Modeerscheinung oder 'must have' für Unternehmen" präsentiert vonder Handelskammer Hamburg. Am Montagabend um 18.00 Uhr gibt dasUnternehmen Flockler einen Einblick in den erfolgreichen Einsatz dersozialen Webseite und die technischen Möglichkeiten, die heute weitüber konventionelle Social Media Newsrooms hinausgehen. Darüberhinaus gibt es spannende Sessions rund um Business-Trendthemen wieContent Marketing, Influencer Marketing oder die von der comdirectbank präsentierte Diskussion zum Fintech-Standort Hamburg und wasFintechs sowie Banken tun sollten, um in Zukunft erfolgreich zu sein.Dienstag, den 28.02., dreht sich dann alles um "Innovation &Technology", "Digital Entertainment Sports" sowie "Travel &Lifestyle". Außerdem setzt die Social Media Week den Themenfokus"Business & Brands" fort, launcht den "Startup Day" im betahaus undstartet mit vielfältigen Sessions im zweiten Main Hub HochschuleMacromedia durch. Los geht es - schon aus liebgewordener Tradition -am Dienstag auch in der Superbude St. Pauli mit dem legendären undtraditionellen Waffelfrühstück und weiteren parallelen Sessions inallen Locations. Prof. Dr. Chris Biemann, Professor for LanguageTechnology an der Universität Hamburg eröffnet um 10.30 Uhr denThemenfokus "Innovation & Technology" mit dem Vortrag "Let yourComputer Evolve its Language!" Um 12.00 Uhr präsentiert der HamburgAirport die Session "Chatbots für Unternehmen: Was ist bei derEinbindung zu beachten? Experten berichten."Am Mittwoch, den 1. März, kommt das Mega-Thema "Visual Trends"sowie der Themenfokus "Karriere & New Work" hinzu. Neben aktuellenTrends wie Virtual und Augmented Reality, Online-, Live- und360-Grad-Video, diskutieren Experten auch über Entwicklungen undCases auf Plattformen wie YouTube, Instagram, Snapchat und vielesmehr. Auf dem nextMedia.Hamburg-Panel "Publishing-Strategien imLive-Videostreaming" geht es um 16.30 Uhr beispielsweise um dieneuesten Entwicklungen, Chancen und Herausforderungen in diesemBereich. "Die Social Media Week Hamburg ist ein fester Bestandteil inunserer Jahresplanung. Wir werden in dieser Session unter anderemdiskutieren, welche Rolle Live-Videostreaming in der heutigenBerichterstattung spielt und welche Folgen es haben kann. Dabeistimmen wir die Besucher auch gleich auf den newTV Kongress am 21.März ein. Außerdem werden wir die #SMWHH natürlich auf den sozialenPlattformen begleiten und uns spannende Speaker vor die Kameraholen", erläutert May-Lena Bork, leitende ManagerinnextMedia.Hamburg, ihr Engagement auf der SMWHH.Außerdem starten am Mittwoch zahlreiche Sessions unter dem Label"Karriere & New Work" und thematisieren, wie Social Media undDigitalisierung unsere moderne Arbeitswelt verändern und was es beiBewerbung, Recruiting oder Führung online zu bedenken gilt. DenAbschluss des Tages um 19.30 Uhr bildet daher dieSMWHH-Paneldiskussion zum Thema "Wie social darf's denn sein? - HRTrends 2017" mit Teilnehmern von Bundesverband Digitale Wirtschaft(BVDW) e.V., comdirect bank, crowdmedia, Unilever und XING in derMarkthalle.Donnerstag, der 2. März, steht dann ganz im Fokus von "DigitalEntertainment" sowie "Journalismus & Media". In den beiden Main HubsMarkthalle Hamburg und Hochschule Macromedia finden zahlreicheSessions zu Themen wie Gamification, Fake News oder auch Free undConversational Journalism statt. Der NDR widmet sich um 13.30 Uhr inder Session "Call In ist out - wie Social Media und Messenger denHörerkontakt revolutionieren" der Ablösung der klassischenTelefonhotline ins Radiostudio durch Social Media Kanäle undMessenger und ihrer Auswirkungen auf die Interaktion zwischenRadiostation und Hörerschaft. Weitere Umbrüche im klassischenEntertainment- und Mediengeschäft ergeben sich durch den Vormarschvon Online-Video-Formaten sowie User Generated Content und werden zumAbschluss des Tages um 18.00 Uhr auf dem SMWHH-Panel "Storytelling &Influencer Marketing auf YouTube" diskutiert.Am Freitag, den 3. März, widmet sich die SMWHH dann der Rolle vonSocial Media im Themenfokus "Gesellschaft & Partizipation". AktuelleFragestellungen sind unter anderem, wie heutzutage der Einfluss vonsozialen Netzwerken auf die Meinungsbildung funktioniert, wie wir mit"Hatern" umgehen und welche Möglichkeiten Social Media fürBürgerbeteiligung und Politik bietet. Um 10.30 Uhr geht es beim Panelder Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH) um dieFragestellung "Fake News bei Facebook - Gefahr für die öffentlicheMeinungsbildung?", und um 13.30 Uhr spricht der Journalist AlexanderDrechsel zum aktuellen Thema "Katastrophe oder Anschlag: Wo es inSocial Media verlässliche Infos gibt."Vorgenannte Themen und Veranstaltungen spiegeln noch nicht dasgesamte Programm der SMWHH 2017 wider und werden bis zum Beginn derKonferenz ständig mit weiteren Speakern und Veranstaltungen rund umdas globale Motto "Language and the Machine - Sprache trifftTechnologie: Algorithmen und die Zukunft der Kommunikation" ergänzt.Über die Social Media Week HamburgDie Social Media Week Hamburg (SMWHH) ist seit 2012 Teil derweltweit größten öffentlichen Konferenz zum Thema Social Media. Siefindet 2017 vom 27. Februar bis 3. März zeitgleich, global undgemeinsam mit Städten wie New York und Jakarta unter dem Motto"Language and the Machine - Sprache trifft Technologie: Algorithmenund die Zukunft der Kommunikation" statt. Die SMW in Hamburg bietetrund 150 kostenlose Veranstaltungen für alle Zielgruppen. Sie wendetsich dabei sowohl an Macher und Nutzer, als auch an Experten undEinsteiger. Die SMWHH diskutiert jährlich mit über 3.000 Teilnehmerneine Woche lang wie Entwicklungen in Social Media und digitalerTechnologie das Leben und Arbeiten, aber auch Bereiche wieJournalismus, Handel, Wirtschaft, Ausbildung und Kultur beeinflussen.Global nahmen bereits über 70.000 Menschen in 20 Städten teil. DieSMW wurde 2009 von Toby Daniels, Gründer von Crowdcentric Media LLC.,in New York ins Leben gerufen.Die Social Media Week Hamburg wird seit ihrer erfolgreichenPremiere 2012 von der Agentur hi-life Uriz von Oertzen veranstaltet(SMWHH Team: https://socialmediaweek.org/hamburg/team/). Ziel derVeranstaltung ist es, die Position der Medienmetropole an der Elbeals Standort für die digitale Wirt-schaft international weiter zustärken.Homepage: www.socialmediaweek.org/hamburgFacebook: http://www.facebook.com/smwhamburgTwitter: @smwhamburgZu hi-lifehi-life Uriz von Oertzen - Agentur für Veranstaltungen istVeranstalter der Social Media Week Hamburg. hi-life ist überall zuHause: Über Hamburg hinaus in Deutschland und in der ganzen Welt."Als Agentur für Veranstaltungen machen wir keinen Unterschied, obKunden aus Musik, Film, Werbung, IT oder aus der klassischenIndustrie kommen. 