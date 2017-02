Singapore Airlines winkt Boeing mit Großauftrag für Langstreckenjets

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

SEATTLE/SINGAPUR (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Boeing kann sich auf einen Großauftrag aus Singapur freuen.



Die Fluggesellschaft Singapore Airlines will bei den US-Amerikanern 39 Langstreckenjets kaufen, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten. Der geplante Auftrag umfasst 20 Exemplare des modernisierten Großraumfliegers 777-9 und 19 Maschinen vom Typ "Dreamliner" in der gestreckten Variante 787-10. Von den langen "Dreamliner"-Jets hat das Unternehmen bereits 30 bestellt.