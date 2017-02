Silber: Das Ziel rückt in greifbare Nähe! (First Majestic Silver, Silvercorp Metals, Endeavour Silver, Pan American Silver, Coeur Mining, Silver Wheaton, Silver Mines Limited, Arian Silver, MAG Silver, Minco Silver)

Weitere Suchergebnisse zu "Silver Wheaton":

der Silberpreis hat den relevanten, von uns zuvor ins Visier genommenen Preiswiderstand zwischen 17,20-17,55 US-Dollar je Feinunze überwunden. Der Schlusskurs über der Preiszone war allerdings bisher nur auf Tagesbasis erzielt worden. Auf Wochenbasis schloss der Silberpreis am vergangenen Freitag noch innerhalb des Widerstandsbereichs.

Damit ist der Silberpreis jedoch bereits einen Schritt näher zum 200-Wochendurchschnitt und der Korrekturtrendlinie gerückt, die den Abverkauf ab Mitte letzten Jahres markiert. Beide verlaufen in etwa auf der gleichen Höhe, nämlich in etwa bei 18,00 US-Dollar je Feinunze. Ein Ausbruch aus der Korrekturtrendlinie sollte den Korrekturtrend beenden und den Silberpreis auf neue Jahreshochs katapultieren. Noch ist es aber nicht so weit.

Gold-Silber-Ratio favorisiert zunehmend Silber

Wie immer lohnt ein Blick auf die Gold-Silber-Ratio (G-S-R). Diese fluktuiert seit Mitte letzten Jahres innerhalb einer Range. Wir haben argumentiert, dass der Silberpreis wieder zu seiner Stärke finden könnte, sofern diese Range nach unten verlassen wird. Seit Anfang des Jahres steuert die G-S-R die untere Begrenzung dieser Range an. Sie verläuft in etwa bei 68 Feinunzen Silber je Feinunze Gold. Aktuell notiert die G-S-R bei 69,80 Feinunzen Silber je Feinunze Gold. Das Ziel rückt also in greifbare Nähe.



