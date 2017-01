Sicherer fliegen: Zurich begrüsst Kabinettsbeschluss für die Nutzung von Drohnen

Bonn (ots) - Die Zurich Gruppe Deutschland begrüßt die von derBundesregierung vorgesehenen Regeln für die Nutzung von Drohnen.Bestandteil des Kabinettsbeschlusses ist unter anderem, dass alleunbemannten Fluggeräte über 250 Gramm mit einer Art "Nummernschild"ausgestattet werden. Damit sollen Name und Anschrift des Besitzersetwa im Schadensfall direkt zur Verfügung stehen. Auch einenDrohnenführerschein befürwortet der Versicherer. Dieser tragegrundsätzlich zur Erhöhung der Flugsicherheit bei."Die erweiterte Regelung zur Nutzung von Drohnen wird dieSicherheit im Umgang mit den Multicoptern stetig stärken", betontMatthias Gärtner, Leiter Special Risks bei Zurich. "Als Versicherersteht das Thema Sicherheit für uns natürlich im Vordergrund.Bestandteil dessen ist aber ein lückenloser Versicherungsschutz,insbesondere auch für Privatpersonen. Denn für Drohnen besteht eineVersicherungspflicht, welche man mit einer entsprechendenHalterhaftpflichtversicherung erfüllen kann. Drohnen sind oftmalsversicherungstechnisch nicht über die Privathaftpflichtversicherungmitversichert."Halterhaftpflichtversicherung für Drohnen ist bereitsverpflichtendDie Halterhaftpflicht für Drohnen und Multicopter ist einePflichtversicherung und sichert den Nutzer gegen die Ansprüche durchDritte ab, die mit dem Betrieb der Drohne einhergehen. Zurich bietetHaftpflichtschutz für Privat- und Gewerbenutzer, der über einenOnline-Tarifrechner individuell errechnet und abgeschlossen werdenkann. Für Gewerbekunden bietet Zurich zudem einen Kaskoschutz, derbei Schäden durch einen Absturz, Anprall und sonstige Unfälle beimFlugbetrieb aktiv wird. Auch bei Einbruch, Diebstahl und Raub desMulticopters und mutwillige Zerstörung durch betriebsfremde Drittesowie Transportschäden am Multicopter deckt der Kaskoschutz.Die Zurich Gruppe in Deutschland gehört zur weltweit tätigenZurich Insurance Group. Mit Beitragseinnahmen (2015) von über 6,9Milliarden EUR, Kapitalanlagen von mehr als 47 Milliarden EUR undrund 5.200 Mitarbeitern zählt Zurich zu den führenden Versicherungenim Schaden- und Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland. Siebietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen,Vorsorge und Risikomanagement aus einer Hand. IndividuelleKundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an ersterStelle.Pressekontakt:Zurich Gruppe DeutschlandUnternehmenskommunikationBernd O. EngelienPoppelsdorfer Allee 25-3353115 BonnDeutschlandTelefon +49 (0) 228 268 2725Telefax +49 (0) 228 268 2809bernd.engelien@zurich.comwww.zurich.dewww.zurich-blog.detwitter @zurich_deOriginal-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuell