Darmstadt (ots) -- Zweite Ausgabe von "Fre:)stil", das Magazin für Menschen mit MS,ab sofort kostenlos verfügbar- Themenschwerpunkt des Heftes ist die Herbstzeit alsErkältungszeit- Fre:)stil macht Patienten Mut, offen mit ihrer ErkrankungumzugehenMerck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen,stellt Menschen mit MS ab jetzt die zweite Ausgabe seines MagazinsFre:)stil bereit. Dieses ist ab sofort kostenlos in neurologischenPraxen und Apotheken erhältlich. Betroffene und Interessierte könnendie Zeitschrift zudem als Einzelheft kostenlos aufwww.leben-mit-ms.de herunterladen oder dort bestellen.Der Herbst mit seinen schönen und unschönen SeitenIm Mittelpunkt der zweiten Fre:)stil-Ausgabe steht der Herbst. Erbringt vielen MS-Patienten, die in den vergangenen Monaten aufgrundder hohen Temperaturen mit verstärkten Beschwerden zu kämpfen hatten,endlich Linderung. Oft kommt es in der Jahreszeit aber auch zu einerErkältung oder Grippe. MS-Patienten erhalten im Magazin Tipps sowieInformationen rund um das Thema Grippeschutzimpfung. Ebenfalls in derzweiten Fre:)stil-Ausgabe: spannende Beiträge zu den ThemenFamilienplanung, Food-Life-Balance, Hippotherapie, Wandern und Yoga.Außerdem erzählt MS-Patientin und Bloggerin Samira in ihrer Kolumne,wie sich die Rückkehr nach Europa anfühlte. Sie kündigte im Sommer2017 ihren Job, um mit Laptop und Rucksack die Welt als digitaleNomadin zu erkunden.Über Fre:)stil"Fre:)stil" knüpft an das Patientenportal www.leben-mit-ms.de anund bietet interessante, neue Inhalte in gedruckter Form. Das Magazinmöchte Menschen mit MS animieren, selbstbewusst, offen sowie aktivmit ihrer Erkrankung umzugehen und sie dazu anregen, ihr Lebens auseinem anderen Blickwinkel zu betrachten. Dafür lässt es auchBetroffene und Experten zu Wort kommen. Im nächsten Jahr sind weitereFre:)stil-Ausgaben geplant.Weitere Informationen zu MS und dem Serviceangebot von Merck imInternet:Website: www.leben-mit-ms.deFacebook: www.facebook.com/MSLebenYoutube: www.youtube.com/user/LebenmitMSAnmeldung für den "Leben mit MS"-Newsletter:www.leben-mit-ms.de/#staying-up-to-dateÜber Multiple SkleroseMultiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankungdes zentralen Nervensystems und die häufigste, nicht-traumatische, zuBeeinträchtigungen führende neurologische Erkrankung bei jungenErwachsenen. Schätzungen zufolge sind weltweit circa 2,3 MillionenMenschen an MS erkrankt. Die Symptome können unterschiedlich sein,wobei vor allem Sehstörungen, Taubheit oder Kribbeln in denGliedmaßen sowie Kraftlosigkeit und Koordinationsprobleme auftreten.Am weitesten verbreitet ist die schubförmig verlaufende MS.Ausgewählte Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation im Internet auch per E-Mail versendet: Nutzen Sie dieWeb-Adresse www.merckgroup.com/newsabo, um sich online zuregistrieren, die getroffene Auswahl zu ändern oder den Servicewieder zu kündigen.Hier erfahren Sie mehr zum Thema Multiple Sklerose:www.leben-mit-ms.de/multiple-skleroseÜber MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 53.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,3 Milliarden Euro.1668 gegründet ist Merck heute eines der führenden Wissenschafts-und Technologieunternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz inDarmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMDSerono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.Weitere Informationen finden Sie unter www.merckgroup.com.