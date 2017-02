"Die Sendung mit der Maus": Aufruf zur Teilnahme am bundesweiten Türöffner-Tag 2017

Köln (ots) -Der WDR und "Die Sendung mit der Maus" machen den Tag der DeutschenEinheit wieder zum Feiertag für alle Kinder und Familien. Dann könnensie hinter Türen blicken, die ihnen sonst verschlossen sind.Aufgerufen sind große und kleine Betriebe, Forscher, Handwerker,Kreative und allen anderen Experten, die Kindern eigene"Sachgeschichten" live vor Ort zeigen möchten. Dafür können sichalle, die bereit sind, ihre Türen zu öffnen, ab Sonntag beim WDRonline unter maus-tueren-auf.de anmelden. "Die Sendung mit der Maus"zeigt den Aufruf zum "Türöffner-Tag" am Sonntag, 12. Februar 2017" um9.30 Uhr im Ersten, um 11.30 Uhr im KiKA und unter wdrmaus.de.Der "Türöffner-Tag" gibt Kindern seit 2011 einmal im Jahrinteressante Einblicke in die Berufswelt - bei freiem Eintritt,selbst organisiert und ganz so, wie es jeder aus der "Sendung mit derMaus" kennt. Weitere Informationen zur Anmeldung und bald einenersten Überblick über die Veranstaltungen stellt der WDR online untermaus-tueren-auf.de) bereit. Hier finden Veranstalter auch Tipps,Informationen und das Online-Anmelde-Formular. Jede ausgewählte undregistrierte Veranstaltung wird auf der Maus-Seite mit einem Fotovorgestellt.Wie der "Türöffner-Tag" funktioniert, erklärt das Team der "Sendungmit der Maus" in einem Online-Video (https://youtu.be/nMMb6YjmMVg).In den kommenden Monaten werden die Maus-Reporter sich immer malwieder von einzelnen Türöffner-Stationen melden und vorstellen, wasdie Besucher dort entdecken können.Zu den vielen namhaften Orten und Unternehmen, an denen sich schonTüren für Kinder und die Maus öffneten, gehören u.a. dasBrandenburger Tor, das Auswärtige Amt, die Deutsche Börse, die JVA inDresden, die Polizei in Essen und der Zoll am Berliner FlughafenTegel. Auch der Sänger CRO, die Lufthansa Technik, FraunhoferInstitute, Bürgermeister, ganze Städte und Landkreise,Goethe-Institute, Auto- und Fahrradhersteller haben beimTüröffner-Tag mitgemacht. Videos und Fotos vom Türöffner-Tag 2016stehen online unter:http://www.wdrmaus.de/extras/tueren_auf/mauswalls/2016.php5.Redaktion "Die Sendung mit der Maus": Brigitta Mühlenbeck, JoachimLachmuth, Matthias Körnich, Heike Sistig, Hilla Stadtbäumer, HenrikeVieregge.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationLena SchmitzTelefon 0221 / 220 7121lena.schmitz@wdr.deplanpunktMarc Meissner, Stephan TarnowTel. 0221 / 91255710post@planpunkt.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell