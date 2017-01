Sellering fordert Ende der staatlichen Hilfen für NPD

Hamburg (ots) - Der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern,Erwin Sellering (SPD), spricht sich dafür aus, die staatlicheFinanzierung der NPD zu stoppen. Er betonte, dass die NDP in seinemLand nicht schwach sei. Mit Blick auf das gescheiterteNPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht sagte er imInterview mit "NDR aktuell" im NDR Fernsehen:"Wenn das Verbot nur deshalb nicht ausgesprochen worden ist, weildie NPD zu klein und zu schwach ist - nicht etwa, weil sie nichtaggressiv genug wäre - dann ist, glaube ich, eine wirkliche Folgedavon, dass wir sagen: Wir können doch diese Partei nicht mitstaatlichen Geldern soweit aufpäppeln, bis sie dann am Ende starkgenug ist, um unsere Demokratie wirklich zu gefährden."Es sei für viele Menschen, die sich gegen Rechtsextremismusengagieren, nicht verständlich, dass einerseits Zivilcourageverlangt, die NPD aber andererseits mit Steuergeld gefördert werde.Das Urteil der Richter sei von einer gewissen Liberalität getragen.Aber, so Sellering: "Ich finde, Liberalität darf nicht zur Dummheitwerden."Mecklenburg-Vorpommern hatte das am Dienstag gescheiterteVerbotsverfahren maßgeblich vorangetrieben. Sellering betonte, er seifroh, dass die NPD als verfassungsfeindlich eingestuft worden ist. Erbedauere, dass die Partei nicht verboten werde. "Ich finde es etwasproblematisch an dem Urteil, dass ganz eindeutig gesagt wird: Wirhaben es hier mit erklärten Verfassungsfeinden zu tun, aber sie sindnoch zu schwach. Wie lange will man denn eigentlich abwarten?"Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalph ColemanTel.: 040/4156-2302http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell