Schwäbische Zeitung: Leitartikel zur Wahl der grünen Spitzenkandidaten: Auf Nummer sicher

Ravensburg (ots) - Ein Signal für Schwarz-Grün, für einenDurchmarsch der Realos? Ganz so einfach ist es nicht. Die grüne Basishat mit Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt zwei pragmatische Grünean die Wahlkampfspitze gewählt. Doch genauso klar hatte der jüngsteParteitag das Signal gegeben, dass den Delegierten Rot-Rot-Grünwesentlich lieber wäre. Das heißt: Özdemir und Göring-Eckardt werdensich nicht problemlos durchsetzen, sondern auch mit einigem Argwohnaus ihren Reihen betrachtet werden.In den urgrünen Themen Ökologie, Friedenspolitik und Atomausstieghaben sich beide Spitzenkandidaten nicht sonderlich hervorgetan.Özdemir steht für eine gute Außen- und Integrationspolitik,Göring-Eckardt für soziale Themen und Gleichberechtigung.Schwierig wird es für die Grünen bei der nächsten Wahl dadurch,dass klassische grüne Themen zurzeit keine Konjunktur haben. Zumeinen haben die Grünen die ökologische Frage bereits so erfolgreichvorangetrieben, dass sie kein Alleinstellungsmerkmal mehr ist. Zumanderen fehlt der Ökopartei ein neues großes Thema. Landauf, landabgeht es um Sicherheitspolitik - ein Feld, das die Grünen bislang ehernachlässig bestellt haben und mit dem sie sich schwertun, sieheAsylpolitik und sichere Herkunftsstaaten.Schwarz-Grün? Nach derzeitigen Umfragen würde es dafür gar nichtreichen, sondern es wären nur Jamaika (Schwarz-Grün-Gelb) oder weitereine Große Koalition drin. Schon allein aus diesem Grund hat das neueSpitzenduo recht, wenn es sich ganz auf die Inhalte konzentriert undKoalitionsmöglichkeiten erst nach der Wahl erörtern will. Das Gleichegilt übrigens für alle im Bundestag vertretenen Parteien.Was nun die grüne Auswahl betrifft, so lässt sich bemängeln, dassToni Hofreiter mehr urgrünes Profil eingebracht hätte, Robert Habeckmehr ungewöhnliche Ideen und frischen Wind. Aber alleRegierungsoptionen offenhalten und die Partei ruhig führen, das kannmit Sicherheit das jetzt gewählte Spitzenduo am besten.