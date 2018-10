Scale | NAGA sendet positives Signal an Aktionäre

Die Hamburger The NAGA GROUP AG (ISIN: DE000A161NR7) , ein börsennotiertes FinTech-Unternehmen, blickt auf eine sehr erfreuliche operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2018 zurück.

Auf Konzernebene gelang es, die Umsatzerlöse von 3,7 Mio. EUR auf 8,1 Mio. EUR mehr als zu verdoppeln. Mit 2,2 Mio. EUR (Vj. -1,2 Mio. EUR) hat NAGA zugleich ein erheblich verbessertes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) und mit -15 TEUR (nach -3,9 Mio. EUR) ein ebenfalls massiv ausgebautes Periodenergebnis erwirtschaftet. Zugleich hat sich das Eigenkapital von 20,3 Mio. EUR auf 46,4 Mio. EUR erhöht.

Den aktuellen Marktbegebenheiten (insbesondere im Blockchain-/Crypto-Bereich) trotzend, peilt NAGA für das Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von circa 19 Mio. EUR und damit eine Fortsetzung des positiven Trends an.

NAGA Aktionäre schließen neue Lock-up-Vereinbarung

Die Großaktionäre der The NAGA GROUP AG, die zusammen knapp 90 % der insgesamt 40.203.582 Aktien halten, haben sich durch vertragliche Vereinbarungen gegenüber einer qualifizierten Drittpartei verpflichtet, ihre Aktien für einen Zeitraum von zwei Jahren ohne vorherige Zustimmung nicht zu veräußern.

Vorstand Yasin Sebastian Qureshi: "Wir sind stolz, dass sämtliche Leistungsträger und Frühphasen-Investoren durch die freiwillige Verlängerung der Lock-up ihr starkes Committment zu NAGA zum Ausdruck bringen."

Weiterhin werden ab November verstärkt Maßnahmen im Bereich Investor Relations durchgeführt. So ist die Teilnahme an verschiedenen Investoren- und Analystenkonferenzen, zunächst mit Schwerpunkt in der DACH-Region, geplant.

NAGAs Ökosystem wächst und wird nun zunehmend von gezielten Marketingmaßnahmen lanciert

Damit sich der Unternehmenserfolg auch weiterhin und noch deutlicher in Umsatz- und Ergebnisverbesserungen niederschlägt, arbeitet NAGA kontinuierlich an der Weiterentwicklung ihrer Produkte und Lösungen und realisierte in diesem Jahr bereits einige bedeutende Meilensteine.

So erwarb NAGA im ersten Halbjahr 25 % der Gesellschaftsanteile an der easyfolio GmbH, Frankfurt am Main und unterstützt als Ankeraktionär die technologische Weiterentwicklung von easyfolio mit besonderem Fokus auf dem Einsatz von Blockchain-Technologie.

Mit der börsennotierten MyBucks S.A. wurde ein wichtiger strategischer Partner gewonnen. MyBucks eröffnet NAGA den Zugang zu rund 1,5 Millionen existierenden Kunden nebst erheblichem zusätzlichem Potential in Schwellenländern. Die Integrationsarbeit mit MyBucks ist voll im Gange, wobei das Interesse von MyBucks in den Möglichkeiten der NAGA WALLET begründet ist. Diese blockchainbasierte digitale Geldbörse verschafft ihren Kunden einen sofortigen Zugang zu allen Kryptowährungen und bietet Lösungen für den Zahlungsverkehr, was in Regionen mit sehr eingeschränktem Zugang zu Banken erhebliche Vorteile darstellt.

Auch NAGA MARKETS, NAGA's Online-Broker, wächst. 180 neue Märkte (Länder und Territorien) wurden neu aufgenommen. Nahezu alle Staaten der Welt, von denen aus man Handel betreiben kann, sind nun an das NAGA-Netzwerk angeschlossen.

Eine weiter steigende Aufmerksamkeit auf die Dienstleistungen und Lösungen von NAGA soll durch erhebliche Investitionen in Marketingmaßnahmen erreicht werden. So hat man eine Exklusivpartnerschaft mit dem HSV und eine Kooperation mit Sky Media vereinbart und die NAGA ACADEMY soll den Kunden dabei helfen, ihre Kenntnisse bei Finanz- und Börsenthemen zu erweitern.

Kürzlich erfolgte zudem der Launch der NAGA CARD, mit der in drei Währungen (EUR, GBP und USD) über ein IBAN-Konto schnell und zuverlässig weltweit Transaktionen getätigt und Bargeld verfügt werden können.

Weiter geht es mit der NAGA EXCHANGE, welche im November als NAGA-Börse für Kryptowährungen und FIAT (traditionelle Währungen) auf den Markt kommen wird. Interessierte Kunden können sich über eine Whitelist einen exklusiven Zugang sichern.

"Damit wächst das Ökosystem von NAGA beständig durch die Existenz klar positionierter Produkte und Lösungen und die weitere Entwicklung wird nun flankiert von gezielten Marketingmaßnahmen", stellt Vorstand Benjamin Bilski fest und ist überzeugt, dass NAGA für die kommenden Jahre über eine hervorragende Grundlage für ein erhebliches Wachstum verfügt.

