Scale | MPC Capital takes Amsterdam

29.10.2018 - Ein Joint Venture zwischen Cairn Real Estate, einer niederländischen Tochtergesellschaft der MPC Capital AG (ISIN DE000A1TNWJ4), und Angelo Gordon hat das Convenience Shopping Center Maxis in Muiden von Highbrook Investors erworben. Maxis Muiden bietet 25 Einzelhandelsflächen auf einer Gesamtfläche von 22.675 qm. Das Shopping Center liegt an der Autobahn A1 im Einzugsgebiet des Großraums Amsterdam.

Marcel Hertig, Vice President, Angelo Gordon: "Wir freuen uns sehr, innerhalb kürzester Zeit unser zweites Investment mit Cairn Real Estate zu realisieren. Maxis Muiden war uns dabei bereits gut bekannt: Wir haben die Entwicklung des Assets seit mehr als zwei Jahren verfolgt, seit es sich in einer notleidenden CMBS-Struktur befand. Uns gefiel die hervorragende Lage am östlichen Rand von Amsterdam, die durch eine gute Verkehrsanbindung, ein wohlhabendes Einzugsgebiet sowie hohe Neubauaktivitäten für Wohnraum geprägt ist. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen zur Wertsteigerung des Centers identifiziert, die wir gemeinsam mit unserem Partner Cairn Real Estate umsetzen werden."

Maurits van der Werf, Director Retail bei Cairn Real Estate: "Die Akquisition von interessanten Objekten in diesem Markt erfordert Kreativität sowohl vom operativen Partner als auch vom Investor. Angelo Gordon hat sich auf dem niederländischen Immobilienmarkt als gut etabliert erwiesen. Diese Akquisition ist eine hervorragende Ergänzung für unser gemeinsames Portfolio, das wir in Zukunft mit weiteren Projekten ausbauen werden."

Über Angelo Gordon

Angelo Gordon ist ein Investmentmanager mit Sitz in New York und weiteren europäischen Büros in Amsterdam, London, Frankfurt und Mailand. Angelo Gordon investiert seit 1993 in gewerbliche Immobilien und hat weltweit über USD 27 Milliarden an Vermögenswerten erworben. In Europa hat Angelo Gordon seit 2009 mehr als USD 2,4 Milliarden an Value-add und Core plus-Immobilienvermögen in allen Anlageklassen erworben.

Über MPC Capital AG

Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 270 Mitarbeiter.

