SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Donnerstag, 19.01.17 (Woche 3) bis Dienstag, 07.02.17 (Woche 6)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 19. Januar 2017 (Woche3)/18.01.201722.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckGeplante Themen:- "Shot in the Dark" - ein Dokumentarfilm kommt ins Kino, eineblinde Fotografin gibt einen Workshop, und "Kunscht!" war dabei- "Was ich mit mir trage...." - in Bietigheim-Bissingen erzählenGepäckstücke Fluchtgeschichten vom Zweiten Weltkrieg bis heute- "Reflection" - mit seinem neuen Album macht derexperimentierfreudige Popstar Brian Eno wieder von sich reden- "Ein Fest des Lichts"- die Fondation Beyeler feiert ihren 20.Geburtstag mit einer großen Ausstellung zu Claude Monet- "Ein Lied von Liebe und Tod" - Schauspiel von John von Düffelals Uraufführung am Theater Heilbronn- "Die Möglichkeit der Verwandlung" - mit derCarl-Zuckmayer-Medaille ehrt Rheinland-Pfalz denBühnenschauspieler und autobiografischen Erzähler JoachimMeyerhoffDienstag, 07. Februar 2017 (Woche 6)/18.01.201722.00 Hannes und der BürgermeisterFasching / SchlaflosDer Bürgermeister (Karlheinz Hartmann) glaubt, beim Fasching werdeaus einem Frosch ein Prinz. Amtsbote Hannes (Albin Braig) raubt ihmseine Hoffnung.Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285,svenja.trautmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell