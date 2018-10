SKODA feiert die Vielfalt der Marke und ihrer Kunden mit neuer globaler Markenkampagne

Mladá Boleslav (ots) -- TV-Spot erzählt Geschichten aus dem Leben, so facettenreich wiedie Marke SKODA- SKODA ist vielfältig: langjährige Tradition alsAutomobilhersteller, erfolgreiche Motorsportmarke und wichtigerSponsoring-Partner für weltweit bekannte Events- Globale Kampagne unter dem Titel ,For Whatever Drives You' istim Oktober gestartetSKODA hat eine neue weltweite Markenkampagne mit dem Titel ,ForWhatever Drives You' gestartet. Sie stellt die Philosophie undgleichzeitig die Markenwerte des Unternehmens in den Mittelpunkt,innovativ, überraschend und menschlich zu sein und das Leben zuvereinfachen.Marc-Andreas Brinkmann, Leiter Marketing bei SKODA AUTO, erklärt:"In unserer neuen global ausgerichteten Kampagne feiern wir dieVielfalt unserer Kunden. Wir wollen sie ermutigen, ihrem innerenAntrieb und ihrer persönlichen Motivation zu folgen. Wir bei SKODAwollen für unsere Kunden nicht nur eine Automarke sein, sondern auchPartner, Freund und Familienmitglied. Indem wir berührendeGeschichten aus dem Leben erzählen und die Marke SKODA auf dieseWeise emotionalisieren, kommen wir den Menschen näher als je zuvorund hoffen, dass sie auch untereinander wieder mehr zusammenfinden.Wir alle haben unsere persönlichen Wünsche und Ziele, teilen aberauch die Gemeinsamkeit, dass wir an uns selbst glauben."Kleine Momente, große WirkungUnter dem Titel ,For Whatever Drives You' begleitet die KampagneAlltagshelden, kreative Denker, Freigeister, Abenteuerlustige,Neugierige und Entdecker, die sich täglich von SKODA inspirierenlassen - ganz gleich, ob sie sich auf dem Weg zu einem großen Erfolgbefinden oder einfach ihr Leben genießen.Der TV-Spot stellt unterschiedliche Eigenschaften in denMittelpunkt, die sowohl das Unternehmen als auch seine Kundenausmachen und antreiben: Dazu zählen zum Beispiel Vielfalt,Leidenschaft, Zielstrebigkeit und Leistungswille.SKODA gehört zu den traditionsreichsten Automobilunternehmen derWelt. Die Vielfalt der Marke zeigt sich auch in der umfangreichenProduktpalette: Vom kleinsten Modell SKODA CITIGO über den kompaktenBestseller SKODA OCTAVIA und das SUV-Modell SKODA KODIAQ bis hin zumSKODA SUPERB bietet SKODA aktuell acht Pkw-Baureihen fürunterschiedlichste Anforderungen und Zielgruppen an. Markentypischüberzeugen alle Modelle mit viel Platz im Innenraum und praktischen,Simply Clever'-Ideen. Merkmale, die Privatkunden ebenso schätzen wieFirmenwagen-Fahrer. Zudem engagiert sich SKODA im Bereich desSportsponsorings. Seit vielen Jahren unterstützt derAutomobilhersteller weltweit bedeutende Sportevents wie die Tour deFrance und die Eishockey-Weltmeisterschaft als offizieller Partner.Außerdem steht die Marke für 117 Jahre erfolgreicheMotorsporttradition. So vielfältig wie die Marke sind auch die Fansund Kunden von SKODA. Auch sie arbeiten Tag für Tag aufunterschiedliche Art und Weise daran, ihre Ziele zu erreichen - vonkleinen Erfolgserlebnissen bis hin zum großen Durchbruch.Bald in Ihrer Nähe zu sehenDie neue SKODA Markenkampagne ist offiziell im Oktober diesesJahres gestartet. Die 360-Grad-Kampagne wird im Fernsehen, online,vor Ort beim SKODA Händler sowie bei Events ausgestrahlt. Dendeutschen TV-Spot gibt es bereits auf dem SKODA AUTO DeutschlandYouTube-Kanal unter www.youtube.com/skodade zu sehen. Das SKODAOnline-Magazin ,extratouch' (https://www.extratouch.de/detail/fuer-alles-was-freigeister-antreibt)sucht in einem aktuellen Gewinnspiel(https://www.extratouch.de/gewinnspiel/) zur Kampagne einenTestimonial: Die Teilnahme ist noch bis zum 30. November 2018möglich.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deChristoph VölzkeSocial Media und LifestyleTel. +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell