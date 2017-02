SKODA CITIGO mit neuer Frontpartie und aufgewertetem Innenraum (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Neugestaltung: Motorhaube, Kühlergrill, Stoßfänger undNebelscheinwerfer- Nebelscheinwerfer optional mit Cornering-Funktion ausgestattet- Modifiziertes Design für Kombiinstrumente, neuesLeder-Multifunktionslenkrad- Zusätzliche Simply Clever-Lösungen wie Regenschirm unterBeifahrersitz- Zwei Dreizylinder-Benzinmotoren mit 44 kW (60 PS) bzw. 55 kW (75PS)- Erdgasvariante mit 50 kW (68 PS) und CO2-Wert von 82 g proKilometer- Premiere auf dem Internationalen Automobil-Salon in GenfDer SKODA CITIGO präsentiert sich ab Frühjahr 2017 mitumfangreichen Aufwertungen am Exterieurdesign und einigenÜberarbeitungen im Innenraum. Neu gestaltet sind Motorhaube,Kühlergrill und Stoßfänger sowie die Nebelscheinwerfer mit optionalerCornering-Funktion. Die speziell entworfenen und für dieAusstattungslinie Style optionalen 15-Zoll-Leichtmetallfelgen rundenden neuen Look ab. Der Kleinstwagen von SKODA überzeugt mit seinemgroßzügigen Platzangebot, bester Übersichtlichkeit, hohemSicherheitsniveau, gutem Handling, effizienten Antriebsvarianten undzahlreichen Simply Clever-Lösungen. Das markentypischePreis-/Leistungs-Verhältnis rundet das Angebot des Stadtflitzers ab.Seine Premiere feiert der SKODA CITIGO auf dem InternationalenAutomobil-Salon Genf (7. - 19. März 2017).Nach der Überarbeitung wächst der SKODA CITIGO um 34 Millimeterauf eine Länge von 3.597 Millimeter. Die Breite beträgt beimFünftürer unverändert 1.645 Millimeter und die Höhe 1.478 Millimeter.Dank seines großzügigen Radstands von 2.420 Millimetern haben dieSKODA Techniker daraus einen Innenraum geschaffen, der auch denFondpassagieren ausreichend Platz bietet. Der SKODA CITIGO beweist:Auch ein Kleinstwagen kann innen geräumig sein. Zu den besten Wertenim Wettbewerbsumfeld zählen die 251 Liter Fassungsvermögen imKofferraum, dessen Volumen bei umgeklappter Rückbank auf 951 Literwächst.Der SKODA CITIGO ist das perfekte Fahrzeug für urbane Mobilität:kompakt und dennoch geräumig, wirtschaftlich und gleichzeitig agil,attraktiv, sicher und mit vielen praktischen Simply-Clever-Lösungenausgestattet.Der SKODA CITIGO wird in den Ausstattungsvarianten Active,Ambition und Style angeboten werden. Außerdem werden die sportlicheVariante SKODA CITIGO Monte Carlo und das Sondermodell SKODA CITIGOFun zur Auswahl stehen, die sich durch zahlreiche zusätzlicheAusstattungsdetails auszeichnen.Markentypisches Design mit neuer FrontpartieDie Frontpartie des SKODA CITIGO zeigt sich grundlegendüberarbeitet: Eine neue Motorhaube, ein im typischen SKODA Design neugestalteter Kühlergrill, ein modifizierter Stoßfänger und veränderteNebelscheinwerfer sorgen für einen frischen jungen Look. Die dunkelgetönten Rückleuchten sind jetzt auch für die AusstattungslinieAmbition erhältlich. Für die Ausstattungslinien Style und Ambitionsteht ein Colour-Package zur Auswahl, bei dem das Dach und dieGehäuse der Außenspiegel in Weiß oder Schwarz abgesetzt sind.Die vorderen Scheinwerfer sind mit einem LED-Tagfahrlichtausgestattet und die Nebelscheinwerfer bieten optional eineCornering-Funktion, mit deren Hilfe an schlecht einsehbarenKreuzungen der Bereich ausgeleuchtet wird, in den das Fahrzeugabbiegt. Die Cornering-Funktion schaltet dazu bei Geschwindigkeitenbis 40 km/h beim Abbiegen automatisch den rechten oder linkenNebelscheinwerfer ein.Neue 15-Zoll-Leichtmetallfelgen in Silber und Anthrazit für dieAusstattungslinie Style und die neu in das Programm aufgenommeneKarosseriefarbe Kiwi-Grün runden die Möglichkeit zur individuellenGestaltung des Exterieurs ab.Kleines Fahrzeug - große SicherheitFür ein hohes Sicherheitsniveau sorgt - neben zahlreichen weiterenaktiven Sicherheitsmaßnahmen - der automatische Bremsassistent CitySafe Drive. Die optional erhältliche Notbremsfunktion hilft,Auffahrunfälle in der Stadt zu vermeiden. Der Assistent wirdautomatisch bei Geschwindigkeiten von fünf bis 30 km/h aktiv. Ein inder Frontscheibe integrierter Lasersensor scannt einen Bereich vonzehn Metern vor dem Fahrzeug. Im Falle einer drohenden Kollision wird- falls der Fahrer nicht reagiert - die Bremsanlage konditioniert undder hydraulische Bremsassistent sensitiviert. Bei Bedarf leitet dasSystem eine Vollbremsung bis zum Stillstand oder - falls der Fahrernicht stark genug bremst - die Unterstützung des Fahrers mit vollerBremskraft ein. Damit kann City Safe Drive in Abhängigkeit vom Tempound der jeweiligen Situation einen Aufprall verhindern oder zumindestdie Unfallschwere deutlich verringern.Die Ausstattung des SKODA CITIGODer Innenraum des SKODA CITIGO besticht durch eine klare undübersichtliche Gestaltung und Anordnung der Instrumente sowie einzweifarbiges Armaturenbrett in den höherwertigenAusstattungsvarianten. Nach der Aufwertung präsentiert sich dasInnere des SKODA CITIGO noch hochwertiger und funktionaler. DieKombiinstrumente mit Geschwindigkeitsanzeige, Drehzahlmesser undTankanzeige haben ein neues Design und sind in zwei unterschiedlichenVersionen erhältlich. Die Sitze mit integrierten Kopfstützen sorgenfür guten Seitenhalt und über das optional erhältlicheLeder-Multifunktionslenkrad lassen sich auch Radio und Telefonbedienen, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Die Klimaautomatiksorgt jederzeit für angenehme Temperaturen. Auf Wunsch sind außerdemein hochauflösendes Maxi-Dot-Display sowie ein Licht- und Regensensorerhältlich.Die Radiomodelle Blues und Swing gehören einer neuen Generation anund bieten viele Anschlussmöglichkeiten - vom AUX-IN-Anschluss überein SD-Karten-Slot bis hin zur USB-Buchse. Bei der Swing-Variantekommen ein Farbdisplay, sechs Lautsprecher und eineBluetooth-Verbindung hinzu. Damit kann das System mit dem Smartphonedes Fahrers verbunden werden, das in einer eigenen Handyhalterung aufder Instrumententafel untergebracht werden kann. Die App Move&Fun,die auf den Smartphone-Betriebssystemen iOS und Android läuft, dientder Navigation, der Anzeige der Fahrdaten, dem Freisprechen, demenergiesparenden Fahren sowie der Musik- und Radiowiedergabe.Viele praktische Lösungen im Innenraum unterstreichen dieFunktionalität des Stadtflitzers. Ablagefächer in der Mittelkonsoleund im Handschuhfach, Flaschenhalter (bis ein Liter) und Cupholdersind ebenso praktisch wie ein Multimediahalter an der Mittelkonsole.Netze im Kofferraum und praktische Haltenetze an den Vordersitzenbieten vielfältige Möglichkeiten, um diverse Kleinigkeiten zusichern.Move&Fun: die App für nützliche Informationen und EntertainmentDie Move&Fun-App bietet Informations- und Entertainmentangebote.Die Anwendung ist für Smartphones mit den Betriebssystemen iOS undAndroid erhältlich. Dabei wird zunächst das Mobiltelefon in denSmartphone-Halter eingeklinkt und eine Bluetooth-Verbindung mit demInfotainmentsystem hergestellt. Anschließend kann über dasBediensystem des Fahrzeugs auf die im Smartphone gespeichertenKontakte und Playlists zugegriffen werden. Der Bordcomputer liefertAngaben zum Kraftstoffverbrauch und weitere nützliche Informationen.Die DriveGreen-Funktion der Move&Fun-App unterstützt den Fahrer beieiner effizienten Fahrweise. Zudem verfügt die App über eineNavigation.Clevere LösungenZu den zahlreichen 'Simply Clever'-Details gehören ein Regenschirmunter dem Beifahrersitz, zahlreiche Stau- und Ablagefächer, Becher-und Smartphone-Halter, ein Taschenhaken am Handschuhfach sowie einpraktisches Netzprogramm im Gepäckraum.Die MotorenauswahlAls Antrieb stehen für den SKODA CITIGO drei moderneDreizylinder-Motoren zur Auswahl - zwei Benziner und eineErdgasvariante. Die vorne quer eingebauten Triebwerke mit 1,0 LiterHubraum treiben die Vorderräder an. Die Aggregate zeichnen sich trotzdes geringen Hubraums durch ein hohes Drehmoment bei geringerGeräuschentwicklung aus.Die Einstiegsmotorisierung ist der 1,0 MPI mit 44 kW (60 PS)* undeinem Drehmoment von 95 Nm bei 3.000 1/min. Er beschleunigt den SKODACITIGO in 14,4 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h, erreicht eineHöchstgeschwindigkeit von 162 km/h und verbraucht durchschnittlich4,1 Liter auf 100 Kilometer.Beim 1,0 MPI 55 kW (75 PS)* liegt das Drehmoment von 95 Nm bei3.000 1/min. Die Mehrleistung verdankt der Dreizylinder einermodifizierten Motorsteuerung. Er beschleunigt in 13,5 Sekunden aufTempo 100, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 173 km/h undverbraucht durchschnittlich 4,1 Liter auf 100 Kilometer.Darüber hinaus steht mit dem 1,0 G-TEC* eine Erdgasvariante zurAuswahl. Der auf den Betrieb mit Erdgas optimierte Dreizylindererzeugt eine Leistung von 50 kW (68 PS). Mit ihm benötigt der SKODACITIGO 16,3 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h, erreicht eineHöchstgeschwindigkeit von 165 km/h und verbraucht auf 100 Kilometernur 4,5 m3 Erdgas. Dabei emittiert er gerade einmal 82 Gramm CO2 proKilometer.Alle Werte gelten für die Variante mit 5-Gang-Schaltgetriebe, mitStart-Stopp-Automatik und Bremsenergierückgewinnung.Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um vorläufige Werte.*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen undbei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1,73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlichist.CITIGO 1,0 MPI Green tec 44 kW (60 PS)innerorts 4,9 l/100km, außerorts 3,7 l/100km, kombiniert 4,1 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 96 g/km, CO2-Effizienzklasse BCITIGO 1,0 MPI Green tec 55 kW (75 PS)innerorts 4,9 l/100km, außerorts 3,7 l/100km, kombiniert 4,1 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 96 g/km, CO2-Effizienzklasse BCITIGO 1,0 G-TEC 50 kW (68 PS)innerorts 3,7 kg/100km, außerorts 2,6 kg/100km, kombiniert 2,9kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 82 g/km, CO2-Effizienzklasse APressekontakt:Karel MüllerNeue MedienTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell