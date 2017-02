SDCmaterials erhält Auftrag für hochwertige Materialien für Fahrzeugkatalysatoren

Tempe, Arizona (ots/PRNewswire) - SDCmaterials gab heute bekannt,dass es eine erste Bestellung von CarSound, einem führendenZulieferer von Auspuffsystemen für den Ersatzteilmarkt, erhalten hat.Bei dem Auftrag, dessen Ausführung im ersten Quartal 2017 startet,geht es um die auf SDCs Nano-on-Nano(TM) basierenden Materialien fürFahrzeugkatalysatoren, die in die Katalysatoren von CarSoundintegriert werden sollen."Die Belieferung CarSounds mit wichtigen Materialien für derenhoch anerkannten Aufpuffsysteme für den Ersatzteilmarkt ist eingroßartiger Auftrag für SDC und wir freuen uns auf eine langanhaltende und für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit", sagteder Executive Chairman von SDC, Bill Staron."Wir haben die strengen Vorgaben unserer internen Verifikationerfüllt und auch die behördlichen Zertifizierungsprozesse bestanden,weswegen wir uns mit der Zuversicht auf den Markt begeben, dass dieauf Nano-on-Nano(TM) basierenden CarSound-Produkte unseremUnternehmen und unseren Kunden echte Vorteile bringen werden", sagteChief Strategy Officer von CarSound, Peter Nitoglia.Die Nano-on-Nano(TM)-Formel von SDC, die in Katalysatoren zurAbgasreinigung zum Einsatz kommt, benötigt gerade einmal 40 bis 60Prozent der Menge an Platinmetallen, die in herkömmlichenKatalysatoren verbraucht werden, wodurch die Effizienz derEdelmetallkomposition im Grunde verdoppelt wird.Über SDCmaterialsSDCmaterials entwickelt und vermarktet moderneKatalysatorenprodukte, die auf einer neuartigen Herstellungs- undIntegrationsplattform basieren. Das Unternehmen wurde 2004 gegründetund hat seinen Hauptsitz sowie sein Zentrum für Forschung undEntwicklung in Tempe, Arizona. Zudem besitzt und betreibt dasUnternehmen eine Produktionsanlage in Schwarzheide, Deutschland. Zuseinen Investoren zählen die Abteilungen für Risikokapital vonGeneral Motors, der Volvo Group und der SAIC Motor Corp., dem größtenFahrzeughersteller in China, sowie BASF Venture Capital, EmeraldTechnology Partners, führend bei Risikokapital im Bereich Cleantech,und Invus Financial Advisors. Weitere Informationen erhalten Sieunter http://www.sdcmaterials.com.Über Car Sound Exhaust SystemCar Sound Exhaust System hat seinen Sitz in Oceanside,Kalifornien, und entwickelt, validiert und produziert Katalysatorenfür den Ersatzteilmarkt und Spezialkatalysatoren gemäß den ISO9001-Qualitätsstandards. Das Unternehmen vertreibt Spitzen-Marken ausdem Bereich Abgasfilter für die Automobilindustrie, wie etwaMagnaFlow-Katalysatoren. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.ect-catalyst.com und www.magnaflow.comKontakt (für SDC):info@sdcmaterials.comKontakt (für Car Sound):Kathryn Reinhardt949-858-5900kreinhardt@magnaflow.comLogo -http://mma.prnewswire.com/media/147665/sdcmaterials_inc_logo.jpgOriginal-Content von: SDCmaterials, Inc., übermittelt durch news aktuell