SCHÖNER WOHNEN mit starker Präsenz auf der IMM in Köln (FOTO)

Hamburg/Köln (ots) -Europas führende Wohnzeitschrift SCHÖNER WOHNEN ist in diesem Jahrerstmals mit dem SCHÖNER WOHNEN Online-Shop auf der internationalenEinrichtungsmesse IMM Cologne als Partner des Pure Editions Club(Halle 2.2, Stand L028) vertreten. Der Stand ist emotional im Stileiner skandinavischen Blockhütte inszeniert, die zum Verweileneinlädt und eine warme, wohlige Atmosphäre versprüht. Das Highlightdes Standes ist eine Schaukel aus echten Birkenzweigen, auf der sichdie Besucher entspannen oder an einem Selfie-Gewinnspiel teilnehmenkönnen.Im Rahmen des IMM Congress zum Thema "Virtuelle Welten und smarteTechnologien im Einsatz für den Möbel e-Commerce" sprechen zudemSCHÖNER WOHNEN-Chefredakteurin Bettina Billerbeck undGeschäftsführerin G+J LIVING Digital Andrea Fischer über den SCHÖNERWOHNEN Shop. Denn das Besondere ist die einzigartige Auswahl,Zusammenstellung und Präsentation des Sortiments im Shop: AlleProdukte werden von den SCHÖNER WOHNEN-Experten sowie vonausgewählten Gastkuratoren ausgesucht und empfohlen.Am gestrigen Abend fand der traditionelle "SCHÖNER WOHNENFeierabend" statt. Rund 250 wichtige Vertreter der Möbelbranchefolgten der Einladung in die Balloni Hallen, um bei inspirierendenGesprächen den Messetag unterhaltsam ausklingen zu lassen.Bildmaterial finden Sie zum Download unter:https://we.tl/79MfM7609QPressekontakt:Andrea KramerPR / Kommunikation Schöner WohnenGruner + Jahr GmbH & Co KGTelefon: 040 / 37 03 - 3847E-Mail: kramer.andrea@guj.dehttp://www.schoener-wohnen.dehttp://shop.schoener-wohnen.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, SCH?NER WOHNEN, übermittelt durch news aktuell