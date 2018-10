Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und das Land Berlin verleihen Jazzpreis Berlin 2019 an Axel Dörner

Berlin (ots) - Kulturradio vom rbb und die Senatsverwaltung fürKultur und Europa vergeben den Jazzpreis Berlin 2019 an den TrompeterAxel Dörner. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird im Rahmen einesöffentlichen Konzertes am Donnerstag, 27. Juni 2019, ab 20.00 Uhr, imKleinen Sendesaal des rbb verliehen. Axel Dörner, 1964 in Kölngeboren, lebt seit 1994 in Berlin. Auf Basis des zeitgenössischenJazz hat er eine einzigartige, neue Klangsprache auf der Trompeteentwickelt. Dem Trompeter geht es nicht vordergründig um den Klangdes Instrumentes, es geht ihm um Klang an sich. Neue (Klang-) Räume"Durch die bewusste Abkehr von tradierten Spielweisen schafft AxelDörner völlig neue (Klang-) Räume, die den Zuhörerinnen und Zuhörerngroße Aufmerksamkeit sowie Lust am Unerwarteten abverlangen",begründete die Jury ihre Entscheidung. Axel Dörner nimmt einensingulären Platz in der internationalen Jazzszene ein und istwichtiger Bezugspunkt und Einfluss für Musikerinnen und Musiker weitüber Deutschland hinaus. Die Jurybesetzung: Aki Takase (Musikerin undPreisträgerin des Jazzpreises Berlin 2018),Kathrin Pechlof(Musikerin), Angela Ballhorn (Journalistin, Musikerin), RobertLandfermann (Musiker), Ulf Drechsel (rbb-Jazzredakteur), Uwe Sandhop(Senatsverwaltung für Kultur und Europa, ohne Stimmrecht). Für denKonzertabend hat der Preisträger eine international besetzte Bandzusammengestellt: Axel Dörner (Trompete), Pierre-Antoine Badaroux(Saxofon), Pat Thomas (Piano), Joel Grip (Bass), Antonin Gerbal(Schlagzeug).LivestreamAuf www.kulturradio.de kann die Veranstaltung im Video-Livestreamverfolgt werden.Pressekontakt:rbb PresseteamTel 030 / 97 99 3 - 12 100rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell