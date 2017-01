Roboter oder Drohne - hat der Postmann ausgedient? (FOTO)

München (ots) -Verstopfte Straßen, steigende Emissionen und fehlendeParkmöglichkeiten - für deutsche Städte wird die Verkehrssituationimmer schwieriger. Ein Grund dafür ist der wachsende Zulieferverkehr- angetrieben durch das stetig steigende Paketaufkommen durch denOnline-Handel. Experten arbeiten fieberhaft und mit viel Kreativitätan neuen Konzepten, um die Situation nachhaltig zu lösen. DieInternet World Messe zeigt die wichtigsten Trends zum Thema Logistikund erklärt, mit welchen Ideen sich der Konsument langsam anfreundendarf.Urbane Logistik wird zur immer größeren Herausforderung. DerBundesverband Paket- & Express-Logistik erwartet für 2016 eineSteigerung des Paketaufkommens im Bereich der Kurier-, Express- undPaketsendungen um 5 bis 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zwargilt die Transportindustrie auch weiterhin als Jobmotor, doch dieLandflucht und ein allgemein steigendes Verkehrsaufkommen in denStädten erfordern dringend neue Logistik-Konzepte und Ideen.Drohnen: Umstritten aber scheinbar unaufhaltsamEine der populärsten und gleichzeitig umstrittenstenZustelloptionen ist die Paketdrohne, die Online-Riese Amazon 2013erstmals vorstellte. Zunächst als verrückte Idee belächelt,experimentieren heute nahezu alle großen Logistikunternehmen mit derBelieferung per Drohne. "Ich bin überzeugt, dass die Drohne kommenwird", ist sich Peer Bentzen, Executive Vice President BusinessDevelopment bei der Deutsche Post DHL Group, sicher. Etwasskeptischer zeigt sich Michael Löhr, Geschäftsführer der tiramizooGmbH, einem Anbieter von taggleichen Zustelldiensten in großeneuropäischen Metropolen: "Zwar glaube ich mittlerweile, dass manDrohnen für bestimmte Nischenanwendungen wie z.B. Inselversorgungsinnvoll einsetzen wird, an einen breiten Masseneinsatz glaube ichallerdings nicht." Ähnlich sieht das Frank Rausch, Vorsitzender derGeschäftsführung der Hermes Germany GmbH. Aus seiner Sicht verhindernvor allem die aktuelle Gesetzeslage in Deutschland und diebestehenden Sicherheitsrisiken einen baldigen Einsatz der Drohne:"Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen hierzulande gehen wir beiHermes nicht davon aus, dass autonom fliegende Drohnen in absehbarerZeit für die Distribution im Massengeschäft eingesetzt werdenkönnen." Inzwischen hat Amazon seine Drohnen-Idee stetigweiterentwickelt und plant aktuell Zeppelin-ähnliche Luftschiffe ineiner Höhe von etwa 14.000 Metern zu parken, um von dort mit kleinenDrohnen Pakte auszuliefern.Autonome Zustellroboter für die "letzte Meile"Von vielen Experten als realistischer eingestuft, konzentrierensich Zustellfirmen wie Hermes oder DPD in Deutschland daher aufbodengestützte Lieferroboter. So testet z.B. Hermes Logistik seitSommer 2016 in drei Hamburger Stadtteilen die Zustellung von Paketendurch Transport-Roboter der Marke Starship Technologies. Zwar handeltes sich auch hierbei noch um Zukunftstechnologie, doch auch dasFraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik sagt in seineraktuellen ZF-Zukunftsstudie zum Thema "Letzte Meile", dass "autonomfahrende Zustellroboter in wenigen Jahren sowohl in Metropolen alsauch in ländlichen Regionen zum Alltag gehören werden."Nachtzustellung und Elektrofahrzeuge als zeitnahe LösungEs gibt aber nicht nur Drohnen und Zustellroboter im buntenIdeen-Pool der Logistik-Branche. Weit weniger exotisch und damitschneller umsetzbar sind Pläne, die die Umstrukturierung desLieferverkehrs und die Flotte selbst betreffen. Auch flexiblereLieferoptionen, die erfolglose Zustellungen verhindern sollen, tragenzur Entlastung der Städte bei. "Immer mehr Menschen wollen Warenmöglichst zeitnah erhalten und sich den Liefertermin selbstaussuchen", erklärt Nils Fischer, Geschäftsführer derSame-Day-Delivery Plattform Liefery. "Händler haben erkannt, dass sieihren Kunden flexible Lieferoptionen bieten müssen. Entsprechendsteigt der Druck auf die gesamte Logistik-Branche, diese Lösungenauch anzubieten." Dass auch kleine Innovationen abseits von Drohnenund Robotern wichtig für die Branche sind, glaubt auch Peer Brentzen:"Heute gilt die Formel: 'Schnelle Innovationen schlagen dielangsamen' und viel weniger 'große Innovationen schlagen diekleinen'"!, bringt Peer Brentzen es auf den Punkt. Als weiterenSchritt für verkehrsberuhigtere Städte denken Logistiker,Wissenschaftler und Stadtplaner darüber nach, die innerstädtischenVerkehrsströme zeitlich und räumlich zu verlagern. So könntenZulieferverkehre beispielsweise in die Nacht oder den frühen Morgenverlegt werden, wenn Straßen ohnehin frei sind. Auch die Bündelungvon Transporten soll die Verkehrssituation in den Städten zukünftigentschärfen, weil sie die Anzahl der Fahrten reduzieren würden. Umdas Problem von steigenden Emissionen in Form von Abgasen und Lärm inden Griff zu bekommen, wollen Transportdienstleister zudem vermehrtalternative und damit emissionsfreie Antriebe einsetzen. Vorreiterist hier der Paketdienstleiter DHL, der mit seinem selbstentwickeltenelektrobetriebenen Kleinfahrzeug "Streetscooter" bereits dieUmsetzbarkeit eines solchen Ansatzes bewiesen hat. Alternativ könntenLieferdienste für die Zustellung auf der "letzten Meile" auchLastenfahrräder verwenden.Logistik-Bereich im Fokus auf der Internet World Messe 2017Melisa Hadzic, Leiterin der Internet World Messe erklärt, warumEuropas führende Messe zum Thema E-Commerce in diesem Jahr einenbesonderen Fokus auf den Logistik-Bereich gelegt hat: "Seitens derHändler gibt es im Moment sehr viele offene Fragen, denen dieLogistik-Branche mit mindestens genauso vielen innovativen Projektenund Ideen begegnet. Im Zentrum steht auf beiden Seiten das Ziel, eineschnellere, umweltfreundlichere und konfliktfreiere Versorgung vonBallungsräumen zu erreichen. Die Internet World Messe bietet fürLogistikdienstleister und E-Commerce-Betreiber eine Plattform, umsich auszutauschen und gemeinsam an der Gestaltung der Zukunft zuarbeiten."Mehr Informationen und Trends zur Logistik gibt es am 7. und 8.März 2017 auf der Internet World Messe in München. 