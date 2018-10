Ricam Hospiz Stiftung baut erstes Tageshospiz in Berlin für Menschen ab 18 / Bundesfamilienministerin übernimmt Schirmherrschaft

Berlin (ots) - Die Ricam Hospiz Stiftung legt am 1. November denGrundstein für das Hospizzentrum in Berlin-Rudow mit Berlins erstemTageshospiz für Menschen ab dem 18. Lebensjahr.Details zur Grundsteinlegung1. November 2018 - 14:00 UhrOrchideenweg 7712357 BerlinZum Zentrum wird neben einem vollstationären Hospiz einteilstationäres Hospiz gehören. Diese Hospizform, auch Tageshospizgenannt, ist in Berlin und deutschlandweit ein Novum. DieSchirmherrschaft für dieses Pionierprojekt übernimmt dieBundesfamilienministerin, Dr. Franziska Giffey. "Sterben in Würdeheißt für mich in erster Linie gut aufgehoben, sicher versorgt, nichtallein, sondern liebevoll betreut zu sein - bis zuletzt", sagt dieMinisterin. "Jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, in Würde zusterben. Das geplante Hospiz-Zentrum der Ricam Hospiz Stiftung inBerlin-Rudow wird vielen Menschen einen solchen Weg ermöglichen."Unheilbar erkrankte Menschen können tageweise ein Hospiz nutzen, umKraft für den Alltag mit schwerer Krankheit zu Hause zu erhalten.Angehörige werden entlastet, erhalten Sicherheit und Anleitung fürden letzten Weg miteinander.Die teilstationäre Hospizversorgung ist die Antwort auf diegegenwärtigen und künftigen Herausforderungen in derSterbebegleitung. Noch immer stirbt jeder Zweite in Deutschland imKrankenhaus, obwohl sich drei Viertel der Deutschen wünschen, biszuletzt zu Hause bleiben zu können. Um das Leben mit Krankheit zuHause zu ermöglichen, braucht es jedoch flexiblere Angebote ohnestarre Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Hospiz-Versorgung.Die Eröffnung des Ricam Hospiz Zentrums ist für Ende 2019 geplant.Im teilstationären Hospiz wird es 12 Tages- und 4 Nachtplätze geben;im vollstationären Hospiz 8 Einzelzimmer.Neuköllns Bürgermeister, Martin Hikel, und der Stadtrat für Jugendund Gesundheit in Neukölln, Falko Liecke, sowie Vertreter derbeteiligten Bauunternehmen werden anlässlich der GrundsteinlegungGrußworte sprechen. Der Stiftungsvorstand wird eine "Zeitkapsel" imBoden versenken und mit einer Platte verschließen.Betrieben wird das künftige Zentrum von der Ricam Hospiz gGmbH,einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Ricam HospizStiftung. Als Standort wurde das Gelände des ehemaligenGemeindezentrums der Evangelischen DreieinigkeitskirchengemeindeBerlin-Buckow gewählt. Dieses Grundstück hat die Stiftung in Erbpachterworben. Finanziert wird der Bau des Hospizzentrums mit einemDarlehen der GLS Bank, realisiert von der GNEISE Planungs- undBeratungsgesellschaft mbH. Knapp 200.000 Euro wurden bislang vonBürgern und Unternehmen für den Aufbau des Zentrums gespendet.Weitere Spenden sind erforderlich für die Inneneinrichtung undAußenanlagen. Über die Website www.ein-augenblick-leben.de kann jederfür dieses Pionierprojekt online spenden.Die Ricam Hospiz Stiftung ist 2011 gegründet worden. Ihr Ziel istes, die Angebote der Ricam Hospiz gGmbH und die Versorgung vonsterbenskranken Menschen und deren Familien auszubauen. Sie istTrägerin des stationären Ricam Hospizes und des palliativenHilfsdienstes d.E.L.P.H.i.N., einem Besuchs- und Beratungsdienst fürMenschen mit einer unheilbaren und fortschreitenden Erkrankung. Hinzukommen Bildungsangebote, die sich an Grundschulkinder, Jugendlicheund Erwachsene gleichermaßen richten. Mit Veranstaltungen undPublikationen enttabuisiert die Stiftung die Themen Tod, Sterben undTrauer. Sie ist als mildtätige und gemeinnützige Organisationanerkannt und hat sich den Kriterien der Initiative TransparenteZivilgesellschaft verpflichtet.Pressekontakt:Maik Turni030600501750/0172 3855291mturni@ricam-hospiz.deOriginal-Content von: Ricam Hospiz, übermittelt durch news aktuell