Quirin Privatbank: Zeitenwende für unabhängige Bankberatung in Deutschland

Berlin (ots) -- Angekündigter Verzicht der Commerzbank auf Ausgabeaufschläge beiFondskäufen zwingt weitere traditionelle Banken zurKurskorrektur- Neue EU-Richtlinie setzt herkömmliche Provisionsmodelle unterDruck- ETFs regelmäßig besser als aktiv gemanagte FondsEine Kurskorrektur der Commerzbank und eine neu anzuwendendeEU-Richtlinie forcieren den Umstieg auf eine von Provisionenunabhängige Bankberatung in Deutschland. "Die Commerzbank hältProvisionen von Fondsfirmen, die ihre Kunden zuvor alsAusgabeaufschlag beim Fondskauf zahlen müssen, für nicht mehrzeitgemäß und will darauf teilweise verzichten. Das ist ein wichtigesSignal für eine Zeitenwende bei der Anlageberatung hierzulande",erklärt Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der QuirinPrivatbank. "Auch andere Bankhäuser werden ihre Strategie jetztüberdenken."Als einzige Bank in Deutschland lehnt die Quirin Privatbankbereits seit ihrem Start vor zehn Jahren jegliche Provisionszahlungenstrikt ab, um ihren Kunden eine unabhängige Anlageberatung zugarantieren. Dieses Konzept, das im Ausland schon deutlichverbreiteter ist, wird durch eine neue EU-Regelung nun auch inDeutschland an Bedeutung gewinnen. Denn ab 3. Januar 2018 gilt dieEU-Finanzmarktrichtlinie MiFID II. Sie bestimmt, dass den Kunden beieiner Anlageberatung vor dem Kauf alle Kosten und Gebührenoffengelegt werden müssen. "Das wird vielen endgültig vor Augenführen, welche Provisionszahlungen Banken beziehen", so Karl MatthäusSchmidt.Nimmt eine Bank ab 2018 weiterhin Abschluss- oderBestandsprovisionen an, sollen ihre Berater dies den Kundenoffenbaren und erklären müssen, dass sie nicht unabhängig arbeiten.Auch ist eine neuartige Nachweispflicht geplant: Die Annahme vonProvisionen muss damit verknüpft sein, dass hierdurch die Qualitätder Beratung gesteigert wird. "Rund ein Drittel der Erlöse vonGroßbanken wird schon ab 2018 nicht mehr mit denMiFID-II-Vorschriften vereinbar sein", schätzt daher Karl MatthäusSchmidt. Allerdings führe der Verzicht auf Fonds-Provisionen alleinnoch nicht automatisch zu einer besseren Beratung: "UnabhängigeAnlageberatung setzt voraus, dass Bankberater nicht nur Produkte ausdem eigenen Haus oder von wenigen Kooperationspartnern verkaufen,sondern über ein sehr breites Produktspektrum beraten können", soSchmidt. "Das aber ist heute oft noch nicht der Fall."ETFs schlagen Fonds-PerformanceNehmen Banken Provisionen von Fonds an, geht letztlich auch derBlick auf die Überlegenheit sogenannter ETFs gegenüber klassischenFondsangeboten verloren. "Wissenschaftlich bewiesen ist, dass aktivgemanagte Fonds dauerhaft keine bessere Wertentwicklung alsGesamtmärkte wie etwa der DAX haben", weiß Professor Dr. Stefan May,Kapitalmarktforscher und Leiter Anlagemanagement der QuirinPrivatbank. "Wenn Anleger daher ETFs kaufen, die etwa alle Aktien derUnternehmen im DAX besitzen, können sie besser fahren als mit Fonds,deren Management Gebühren für seine Aktienauswahl verlangt", soProfessor May. In der Vermögensverwaltung für Kunden der QuirinPrivatbank bilden ETFs deshalb eine zentrale Größe.